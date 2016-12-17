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'her gün lanet okumaktan bıktım'

'HER GÜN LANET OKUMAKTAN BIKTIM'

Şahan Gökbahar, Kayseri'de bu sabah yaşanan hain terör saldırısına yönelik tepkisini böyle dile getirdi.

Tarih : 17 Aralık 2016, 13:51
Puan Ver : 'her Gün Lanet Okumaktan Bıktım'(10/10)7


Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin yakınında, bugün saat 08:45'te halk otobüsü geçerken bomba yüklü araç patlatıldı. Çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısı ünlü isimleri de isyan ettirdi.



Şahan Gökbakar, instagram'da yayımladığı 'Kayseri' yazılı fotoğrafa, "Her gün lanet okumaktan bıktım. Vallaha yeter, billaha yeter! Bunu hak etmiyoruz" notunu yazdı.



 



kaynak:milliyet








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