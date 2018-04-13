HER KURBANA 3 KURŞUN! SAĞ VE SOL GÖĞÜSLERİNDEN VURUP BAŞLARINA SIKMIŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 akademisyeni soğukkanlılıkla öldüren katilin, her kurbanı 2'şer kez göğsünden sonra başlarından vurduğu ortaya çıktı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki cinayetin detayları kan dondurdu. 4 akademisyeni katleden Katil Volkan Bayar, cinayeti soğukkanlılıkla işledi. Maktullerin önce sağ göğüs, sol göğüs ve başlarından birer kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın çağrısıyla akademik katliamı görüşmek üzere toplanan YÖK Genel Kurulu'nda saldırıyla ilgili inceleme yapan müfettişin raporu sunuldu. Raporda, saldırının oluş şekline ilişkin ayrıntıların YÖK üyelerini şoke ettiği öğrenildi.
HER KURBANA ÜÇER KURŞUN!
Sabah'tan Safure Cantürk'ün haberine göre; Rapora göre Volkan Bayar maktullerin hepsinin vücutlarını önce sol göğüs, sonra sağ göğüs ve en son kafalarına birer kurşun olmak üzere toplam 3 kurşun sıktı. Dekanın yerinde olmadığını söyleyen genel sekreterin sol ve sağ göğsüne kurşun sıktıktan sonra masanın arkasına düşmesi üzerine masanın çevresini dolanarak kafasına bir kurşun daha sıkması genel kurul üyelerinin kanını dondurdu. Ayrıca kurşun seslerini duyan ve kendisine yöneldiğini fark eden bir akademisyen ise odasının kapısını kilitleyerek kaçmaya çalışırken soğukkanlı katilin önce kilide kurşun yağdırarak kapıyı açıp sonra diğerleri gibi o akademisyene de üç kurşun sıktığı ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden akademisyenlerden biri hariç diğerlerinin olayla ilişkili olmamaları, katilin nefret ve kinden öte adeta sistematik katliam yaptığı şeklinde yorumlandı.
4 AKADEMİSYEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
6 Nisan'da meydana gelen olayda araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde düzenlediği saldırıda, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Urfa'ya Sınırın Suriye Tarafından Ateş Açıldı, Anında Karşılık Verildi
- Trump Kurmaylarını Topluyor: Kararımız Yakında
- İtalya Suriye İçin Kararını Verdi: Saldırılara Katılmayacağız
- Kadın Meslektaşını Vuran Polis Memuru İçin 6 Yıl Hapis İstendi
- Son Dakika! Abd'den Kritik Suriye Çıkışı: Savaşı Cenevre Süreciyle Bitireceğiz
EKONOMİ HABERLERİ
- Bir Devir Sona Eriyor! Anne Kızlık Soyadı Artık Sorulmayacak
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar