Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölünde her sene su şenlikleri yapılırken bu sene beklenen su toplanmadı ve ovaya dönüştü.

Bir zamanlar üzerinde teknelerin gezdiği, su şenliklerinin yapıldığı baraj gölü beklenen su toplanmayınca ovaya dönüştü.

HER SENE DOLAN BARAJ, BU SENE KAR YAĞMAYINCA DOLMADI

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölü son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Kış aylarının sonlarında karların erimesi ile dolan baraj bu yıl kar yağmayınca dolmadı.

64,4 KİLOMETRE KARELİK ALAN OVAYA DÖNÜŞTÜ

Türkiye'nin en büyük 40 Hidroelektrik Santralinden birisi olan Kılıçkaya'da beklenen su toplaması gerçekleşmeyince 64,4 kilometre karelik göl alanı, gözün alabildiğince uzanan bomboş bir ovaya döndü.

GEÇTİĞİMİZ YIL SU ŞENLİKLERİ YAPILIYORDU

Bugünlerde ovaya dönüşen alan normal mevsimlerde 1 milyar 400 milyon 390 bin metre küp su depolama kapasitesine sahip. Alanın üzerinde geçtiğimiz yıllarda bu tarihlerde tekneler geziyor su şenlikleri yapılıyordu.

VATANDAŞ DOLMASINI BEKLİYOR

Vatandaşlar baraj gölünde en kurak dönemin yaşandığını belirterek, "Kış aylarında sular çekilin karların erimesi ile göl su tutmaya başlar. Yaklaşık bir ay önce bu alanın sularla dolmuş olması gerekirdi. Bu yıl gölün dolması gecikti. Su dolunca gözün gördüğü bu alan tamamen sularla kaplanır" dediler.

Suşehri sakinleri ilerleyen günlerde barajın dolmasını dört gözle bekliyor.

Kaynak: haberinburada