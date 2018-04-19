İzmir'de iş adamını önce bayıltıp sonra diri diri yakarak öldüren eşi, 2 çocuğu ve jandarmada korkunç cinayeti itiraf eden Coşkun G. isimli şüpheli tutuklandı.

LÜKS CİPİNDE DİRİ DİRİ YAKILDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde yanmış cesedi bulunan iş adamı Cihat Murat Ö'ün (46), eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edilmişti. Olayın ardından eşi Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) ile Coşkun G. isimli şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDILAR

Şüpheli 4 kişi bu sabah savcılığa sevk edildi. Daha önce jandarmada gözaltındayken ifade vermeyen anne ve oğulları savcılıkta da susma haklarını kullandı. Jandarma ifadesinde korkunç cinayeti itiraf eden Coşkun G. ise, aynı ifadeyi savcılıkta kabul etti. Mahkemeye sevk edilen Öznur Ö., oğulları Hadi Ö. (24) ve Batuhan Ö. (19) ile Coşkun G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

14 Nisan akşamı anne ve oğulları, Murat Ö.'ün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuyakalan babaya bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlandı. Talihsiz işadamı, halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile, Murat Ö.'yü de içine bırakarak ateşe verdi.

Kaynak: haberinburada