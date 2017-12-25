Tartışmalara Neden Olmuştu! Bakanlık Harekete Geçti Düzenleme Geliyor
Hamsi Artık Lüks Oldu! Vatandaş Da Balıkçı Da Hayal Kırıklığına Uğradı
Galatasaray'da Brezilyalı Fernando 4-5 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Bakan Sarıeroğlu: Asgari Ücrette Herkesin Beklentisini Karşılayacağız
Dünya Futbolunu Yıkan Ölüm
Alman Teknik Adam Jürgen Klopp'tan Şaşırtan Şampiyonluk Yorumu
Galatasaray'dan Seçim Açıklaması: Yeni Yönetimin 3 Yıl Görev Yapacak
Her Şeyini Eşine Kaptıran Eboue, Galatasaray'a Dönüyor
Fotoğraflar Geldi, Elon Musk'ın Şakası Yok! Tesla Marka Aracını Uzaya Gönderiyor
Bakan Tartışmalara Noktayı Koydu: Taşeron Şirketleri Mağdur Etmeyiz
Albaraka Türk Yayıncılık İşine Girdi
İngilizler Duyurdu! Fellaini Ya Beşiktaş'a Ya Da Çin'e Gidecek
Jaja, Trabzonspor'a Haber Yolladı: Geri Dönmek İstiyorum
Ptt'de Çalışmak İçin Bekleyen Bin 750 Aday İşe Başlatılacak
Celtic'in Yıldız Futbolcusu Moussa Dembele'ye Premier Ligden Dev Teklif
Yeni Asgari Ücret, 29 Aralık Cuma Günü Açıklanacak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Arda Turan Gündemimizde Yok
Sudan: Türkiye'ye Kaliteli Eti Ucuza Verebiliriz
Sanal Para Birimleri Hızla Artıyor
Yeni Khk İle Askeri Fabrikalar, Asfat Bünyesinde Toplanacak

Her şeyini eşine kaptıran Eboue, Galatasaray'a dönüyor

HER ŞEYİNİ EŞİNE KAPTIRAN EBOUE, GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve eşine bütün mal varlığını kaptıran Emmanuel Eboue, Galatasaray U14 takımında antrenör olarak çalışacak.

Tarih : 25 Aralık 2017, 21:30
Puan Ver : Her Şeyini Eşine Kaptıran Eboue, Galatasaray'a Dönüyor(7/10)3

2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini söyledi ve kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu.

Eşine karşı kaybettiği davada tüm mal varlığını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu, icra memurlarının da bir süredir kendisinin peşinde olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımlarında forma giyen Eboue için #YalnızDeğilsinEboue etiketi altında yardım çağrıları içeren bir hareket başlattı.

NECATİ VE HASAN DESTEK OLDU

Eski kulüplerinden yardım beklediğini dile getiren yıldız futbolcu için Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Hasan Şaş ve Necati Ateş de destek mesajları paylaştı.

Kısa sürede hızla yayılan mesajlar üzerine Galatasaray'ın, tecrübeli oyuncuya yardım eli uzatacağı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Eboue'yi U14 takımına yardımcı antrenör olarak işe alacağı öne sürüldü.

TERİM: ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Eboue'yle ilgili haberleri soyunma odasında söylediler, orada haberim oldu. Elimden ne gelirse yaparız. Arkadaşlarımız inceliyor, elimizden geleni yaparız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Her  Şeyini  Eşine  Kaptıran  Eboue  Galatasaray  A  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER