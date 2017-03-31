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her tiroid nodülüne ameliyat gerekir mi?

HER TİROİD NODÜLÜNE AMELİYAT GEREKİR Mİ?

Tiroid nodülleri hakkında açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Çelen, tiroid nodüllerinin teşhis ve tedavisini anlattı.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:21
Puan Ver : Her Tiroid Nodülüne Ameliyat Gerekir Mi?(9/10)7


Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Çelen "Tiroid nodülü, tiroid bezinin içinde bezi oluşturan hücrelerin aşırı çoğalması sonucu oluşan kistik (içi sıvı dolu) veya katı kitlelerdir. Tiroid nodülleri oldukça yaygın olarak görülür.



Toplumun yaklaşık %5-10'unda muayeneyle saptanabilen tiroid nodülü bulunmaktadır. 1 cm ve üzerindeki nodüller muayene ile saptanabilirken, tiroid nodülleri genellikle 1,5 cm boyutuna ulaştığında fark edilmektedir. Günümüzdeki modern görüntüleme yöntemleriyle tesadüfen rastlanan tiroid nodülleri sıklığı ise özellikle 50 yaş ve üzerinde %50'lere yaklaşmaktadır. Tiroid nodüllerinin yaklaşık %5'ini kanserli nodüller oluşturur bununla beraber nodüllerin yaklaşık %95'i iyi huyludur ve belirti vermezler. Bu nedenle tüm nodüller kanserli nodülün diğer nodüllerden ayırt edilmesi için mutlaka değerlendirilmelidir."



 



kaynak:sabah








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