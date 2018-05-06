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Her yerde aranıyordu, sele kapılan 13 yaşındaki kızdan acı haber geldi

HER YERDE ARANIYORDU, SELE KAPILAN 13 YAŞINDAKİ KIZDAN ACI HABER GELDİ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 13 yaşındaki kızın cesedine ulaşıldı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Her Yerde Aranıyordu, Sele Kapılan 13 Yaşındaki Kızdan Acı Haber Geldi(7/10)3

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sel sularına kapılan 13 yaşındaki Teknur Karayılan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın bulunması için AFAD ekipleri ve bölge halkı seferber olmuştu.

NE OLDU?

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. İlçeye bağlı Konak Mahallesi Sakaltutan mezrasında Teknur Karayılan sel sularına kapılarak kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaşanan sel nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan kız çocuğunun bulunmasına yönelik çalışmalar sonucunda küçük Teknur'un cansız bedenine ulaştı.

3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

İtfaiye ve AFAD ekipleri, 3 saat süren çalışmalar sonucu kızın cesedini sele kapıldığı yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan dere yatağında buldu. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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