HERKES KONUŞMUŞTU, ERDOĞAN İLK KEZ YANIT VERDİ: KANALİZASYON ÇUKURU!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki karakol ziyaretini eleştiren Kılıçdaroğlu'na ilk kez yanıt verip "Bu zat söylediği sözlerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki karakol ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçcaroğlu'na ilk defa yanıt verdi.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun eleştirileriyle ilgili "Bu zat söylediği sözlerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor." dedi.
"BAY KEMAL, SEN ER MEYDANINA GELEMEZSİN"
Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi:
Hatay'da kongrem var. Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhan'lıya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar. Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldun? Mehmetçikle bütünleşmeye gelen sanatçılara hakaret yetkisini nereden aldın, edep yahu. Tabii sen teröristlerle beraber oldun, sen ondan anlarsın. Çılgın yahu, böyle bir şey yaşamamış…Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir.
"ADETA ZIVANADAN ÇIKMIŞ"
Askerlerimizle sanatçılarımızın, sporcularımızın, medya mensuplarımızın verdikleri fotoğraf CHP'nin başındaki zatı niyeyse fevkalade rahatsız etmiş, adeta zıvanadan çıkarmış. 'Bir ülkenin sanatçıları, savaşı değil barışı savunur' diyor. Yani sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor.
"ÜSTAD BÖYLE ZATLARA ÇUKUR DERDİ"
Aman Yarabbi. Bu zihniyete göre sanatçılarımız askerlerimizin değil teröristlerin yanında yer almalı. CHP'nin başındak zat, salı günkü konuşmasında öyle terbiyesizce, haysiyetsizce, rezilce saldırdı ki, bu zatın seviyesine inmeyi zul sayarım. Üstad böyle zatlara çukur derdi. Bu zat çukurun ta kendisidir.
"KANALİZASYON ÇUKURUNDA DEBELENİYOR"
Bu zat söylediği sözlerle kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zat sanıyor ki, ben de ağız var her türlü hakarette bulunurum. Biz o kelimeleri unuttuk. Biz de daha fazlaları var da bulunduğumuz konumdan ötürü kullanmıyoruz.
Kaynak: haberinburada
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