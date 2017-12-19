Galatasaray Yönetimi'nin toplantısının bitiminde, sarı-kırmızılıların Fatih Terim nedeniyle seçime gittiği yolunda iddialar ortaya atıldı.

Söylentilere göre yönetimden 4 yönetici Terim'e karşı olduğu için istifa tehdidinde bulunmuş, bunun üzerine başkan Dursun Özbek de istifa kararı almıştı. Bu dört yönetici de iddiaya göre, Eşref Alaçayır, Can Topsakal, Alper Narman ve İsmail Sarıkaya idi. Ancak ismi geçen yöneticiler de dahil olmak üzere birçok yönetici, toplantıda Terim konusunun ele alınmadığını söyledi.

EŞREF ALAÇAYIR YALANLADI

Başkan yardımcısı Eşref Alaçayır'ın söylediği dile getirilen, "Fatih Terim gelirse üzerine benzin döker yakarım" sözleri için Alaçayır, "Külliyen yalan ve komplo teorileri" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir diğer yönetici ise "Terim karşıtı olduğum yazılıyor. Çıkıp 'Hayır değilim' diye kendimi mi savunayım? Böyle bir şey söz konusu bile değil" ifadesini kullandı.

Toplantıda sadece Igor Tudor'un ayrılığının konuşulduğu Terim de dahil hiç bir hocanın adının konuşulmadığı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada