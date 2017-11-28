HERKESİN DALGA GEÇTİĞİ IBRAHİMOVİC, ÇAREYİ TÜRKİYE'DE BULDU
Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, burun ameliyatı için Türkiye'ye gelme kararı aldı. İsveçli futbolcu, Erkan Zengin'in önerisiyle İstanbul'da bıçak altına yatacak.
Zlatan İbrahimoviç, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor... Çünkü Manchester United'ın 36 yaşındaki forvetin burnu ile ilgili sıkıntısı var. Zlatan yüzündeki en karakteristik bölgelerden biri olan burnunu değiştirmek istiyor.
Estetik ameliyat olmayı planlayan İbra'nın bu konudaki en büyük referansı ise yakın arkadaşı Erkan Zengin. 1. Ligde Eskişehirspor formasını terleten ve İsveç Milli Takımı'nda defalarca İbrahimoviç ile birlikte oynayan Erkan, 2 sene önce burnundan operasyon geçirmişti.
ERKAN'LA DALGA GEÇMİŞTİ
O süreçte milli takım kampında İbrahimoviç ve Jimmy Durmaz'ın şakalarına maruz kalan Erkan, şimdi ise bir anlamda İbrahimoviç'in rol modeli oldu! Ciddi sakatlık sürecini atlattıktan sonra Manchester United'da formasına kavuşan 36 yaşındaki forvet, en yakın zamanda burnunu değiştirmeyi planlıyor.
ALPER POTUK DA AMELİYAT OLMUŞTU
İbrahimoviç, Erkan'ın da önerileriyle İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir klinikte bıçak altına yatmaya hazırlanıyor. Bu klinikte daha önce Seda Sayan'dan Alper Potuk'a kadar pek çok ünlü estetik operasyon geçirmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar