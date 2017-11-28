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Herkesin dalga geçtiği Ibrahimovic, çareyi Türkiye'de buldu

HERKESİN DALGA GEÇTİĞİ IBRAHİMOVİC, ÇAREYİ TÜRKİYE'DE BULDU

Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, burun ameliyatı için Türkiye'ye gelme kararı aldı. İsveçli futbolcu, Erkan Zengin'in önerisiyle İstanbul'da bıçak altına yatacak.

Tarih : 28 Kasım 2017, 10:40
Puan Ver : Herkesin Dalga Geçtiği Ibrahimovic, Çareyi Türkiye'de Buldu(5/10)1

Zlatan İbrahimoviç, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor... Çünkü Manchester United'ın 36 yaşındaki forvetin burnu ile ilgili sıkıntısı var. Zlatan yüzündeki en karakteristik bölgelerden biri olan burnunu değiştirmek istiyor.

Estetik ameliyat olmayı planlayan İbra'nın bu konudaki en büyük referansı ise yakın arkadaşı Erkan Zengin. 1. Ligde Eskişehirspor formasını terleten ve İsveç Milli Takımı'nda defalarca İbrahimoviç ile birlikte oynayan Erkan, 2 sene önce burnundan operasyon geçirmişti.

ERKAN'LA DALGA GEÇMİŞTİ

O süreçte milli takım kampında İbrahimoviç ve Jimmy Durmaz'ın şakalarına maruz kalan Erkan, şimdi ise bir anlamda İbrahimoviç'in rol modeli oldu! Ciddi sakatlık sürecini atlattıktan sonra Manchester United'da formasına kavuşan 36 yaşındaki forvet, en yakın zamanda burnunu değiştirmeyi planlıyor.

ALPER POTUK DA AMELİYAT OLMUŞTU

İbrahimoviç, Erkan'ın da önerileriyle İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir klinikte bıçak altına yatmaya hazırlanıyor. Bu klinikte daha önce Seda Sayan'dan Alper Potuk'a kadar pek çok ünlü estetik operasyon geçirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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