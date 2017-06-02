HERKESİN 'GICIK' OLDUĞU SES ONUNMUŞ!
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ece Dizdar, yedi senedir bir bankanın sesi olduğunu belirterek 'Sizi müşteri temsilcisine bağlamayan o gıcık kadın benim' dedi.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ece Dizdar, NTV Radyo'da katıldığı programda Türkiye'nin en 'gıcık' kapılan seslerden biri olduğunu itiraf etti. Dizdar, “Yedi senedir çok ünlü bir bankanın IVR sesiyim. Sizi müşteri temsilcisine bağlamayan o gıcık kadın benim” dedi. Şu an Pi dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Dizdar, “Bankayı arayıp kendi sesimi duyunca ‘geç geç o kısımları' diye konuştuğum oluyor” şeklinde konuştu.
kaynak:hürriyet
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