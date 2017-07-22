FETÖ üyelerinin özel önem verdiği 'hero' yazılı tişörtün sırrı ortaya çıktı. Terörist Gülen'in, "hero" kelimesini darbe girişiminden bir ay sonra özel bir şifre olarak kullandığı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı dava sırasında tutuklu sanık Astsubay Gökhan Güçlü'nün "hero (kahraman)" yazan bir tişört giymesi gündeme oturmuştu.

HERO TİŞÖRTÜ GİYENLERE GÖZALTI

Olayın ardından bazı sanık yakınları da bi tişörtü bir sembol olarak kullanıp duruşmalara girmeye çalışmış, daha sonra bu tişörtü giyenler, güvenlik güçleri tarafından gözaltı ve sorgulara tabi tutulmuştu.

DARBEDEN BİR AY SONRA SİNYALİNİ VERMİŞ

Oda TV'nin haberine göre Terör örgütü FETÖ üyelerinin özel önem verdiği belirtilen bu kelimenin sırrı çözüldü. 'Hero' kelimesi FETÖ'nün İngilizce yayın yapan dergisi The Fountain Magazine'de Ağustos 2016'da, yani 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında yayımlanan sayısının kapağında yer aldı.

Kapaktaki "Despair and Heroes" yani "Umutsuzluk ve Kahramanlar"başlığı Fethullah Gülen'in derginin dördüncü sayfasında yer alan yazısının başlığıydı.

Kaynak: haberinburada