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HGS Ürünlerine Artık Kredi Kartından Ödeme Talimatı Verilebilecek

HGS ÜRÜNLERİNE ARTIK KREDİ KARTINDAN ÖDEME TALİMATI VERİLEBİLECEK

PTT kanalıyla alınan Hızlı Geçiş Sistemi ürünlerine, kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilebilecek.

Tarih : 18 Aralık 2017, 15:50
Puan Ver : Hgs Ürünlerine Artık Kredi Kartından Ödeme Talimatı Verilebilecek(5/10)1

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, HGS'yi kullanan vatandaşların bakiye yetersizliğinden dolayı idari para cezasına maruz kalmalarını önlemek ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Buna göre, PTT kanalıyla alınan HGS ürünlerine kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilebilecek. Otomatik ödeme talimatları tüm PTT iş yerlerinden ücretsiz gerçekleştirilebilecek.

HGS'DE İHLALLİ GEÇİŞE SON

PTT AŞ yeni uygulamasıyla HGS geçişlerinde vatandaşlara alternatif ödeme kanalı sunmasının yanı sıra sürekli bir kontrole gereksinim duyulmadan HGS hesabına bakiye yükleme kolaylığı getiriyor. Uygulamayla bakiye yetersizliğinden kaynaklı ihlalli geçiş mağduriyetlerinin büyük ölçüde azalması öngörülüyor.

Yaklaşık 12 milyon aktif kullanıcısı bulunan HGS, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ücretli otoyol ve köprüler, Yap-İşlet-Devret modeli kapsamındaki otoyol ve köprüler, Milli Parklar ve İDO feribot seferlerinde hizmet veriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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