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hiçbir gerekçe gösterilmeden 21 gün tecrit hücresinde tutulmuş

HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN 21 GÜN TECRİT HÜCRESİNDE TUTULMUŞ

ABD'nin New York eyaletinde tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab'ın, hiçbir gerekçe gösterilmeden 3 hafta boyunca tecrit hücresine konulduğu, daha sonra da başka bir cezaevine nakledildiği ortaya çıktı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 11:00
Puan Ver : Hiçbir Gerekçe Gösterilmeden 21 Gün Tecrit Hücresinde Tutulmuş(8/10)8


ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları; delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasında sürpriz bir gelişme yaşandı.



3 HAFTA BOYUNCA TECRİT HÜCRESİNDE KALMIŞ



Zarrab'ın, New York'un Manhattan semtinde kaldığı Metropolitan Cezaevi'nde, 3 hafta boyunca tecrit hücresine konulduğu, daha sonra da başka bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.



AVUKATI DİLEKÇE YAZDI: HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ



Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, davaya bakan Yargıç Richard Berman'a yazdığı dilekçede, müvekkilinin hiçbir gerekçe gösterilmeden bulunduğu cezaevinde 21 gün boyunca bir tecrit hücresine konulduğunu, ardından da yine gerekçesiz olarak Brooklyn'deki Metropolitan Detention Center'a (MDC) götürüldüğünü ifade etti.



DİĞER MAHKUMLARDAN AYRI TUTULUYOR



Zarrab, Brooklyn'deki cezaevinde, Özel Konut Birimi Yerleşimi olarak adlandırılan yerde kendi güvenliğini sağlamak için gerekli olan en kısıtlayıcı ortamda barındırılıyor. Özel Konut Birimi Yerleşimi'ne konulan mahkumlar, genel mahkumlardan güvenli bir şekilde ayrı olarak tutuluyor. Avukat Brafman, cezaevi yetkililerinin, Zarrab'ı, tecrit hücresine koyma nedeninin kendilerine özel bir soruşturma olarak açıklandığını, ancak özel hücreye yerleştirilmesinin gerekçesinin açıklanmadığını belirtti.



YARGIÇ, ZARRAB'IN AVUKATININ TALEBİNİ REDDETTİ



Öte yandan Zarrab'ın avukatı Brafman, işlerinin yoğunluğu ve yaklaşık 1.5 aydır davayla ilgili belgelerin Zarrab'a ulaştırılmadığı gerekçesiyle 30 Ekim'de başlayacak olan duruşmanın ertelenmesini istedi. Aynı dava kapsamında New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı ise duruşmanın zamanında yapılması talebinde bulundu. Yargıç Berman, Zarrab'ın avukatı Brafman'dan gelen erteleme talebini reddedip, jüri üyelerinin de katılacağı duruşmaların daha önce belirlenen tarih olan 30 Ekim'de yapılmasına karar verdi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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