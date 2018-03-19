Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı
Diyarbakır Valiliği'nden Nevruz Kutlamalarına İzin Çıktı
Sam Allardyce'a Cenk Tosun Tavsiyesi: Kadroyu Onun Üzerine Kur
Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti
Çocuklarını Yanan Evden Çıkarıp Alevler İçinde Kalan Anne Kurtarıldı
Jet Kazasında Sır Dolu Ölüm! Kaptan Pilotun Cenazesine Ulaşılamadı
Vicdansız Annenin Boğduğu Minik Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: 2 Şehidimiz Var
Bahis Şirketi İddaa, Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi
Otomotiv Devi, Uber'in Sistemine Talip Oldu
Cinnet Getirdi, 500 Bin Liralık Lüks Arabaya Gözünü Kırpmadan Çarptı
Hiçbir Tedbir Almadan Motora Bindi! Kazada 7 Yaşındaki Kızı Öldü
Kirli Ortaklık Tescillendi! Abd Askerleri, Terörist Cenazesinde
Jobs'un 45 Yıllık İş Başvurusu Formu, Servete Satıldı
Başbakan Müjdeyi Vermişti! Bir İlçeye Daha Doğal Gaz Geliyor
Veliaht Prens Açıkladı! Suudi Arabistan'da Kadınların Çarşaf Giyme Zorunluluğu Kalkıyor
Gizli Kamerayla Öğretmen Şiddetini Ortaya Çıkaran Veliye Soruşturma
17 Yaşındaki Kızı Tacizden Yargılanan Polis, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
Ats Taktırmayan Hafriyat Kamyonlarına Büyük Ceza! Son Gün 2 Nisan
Çiftlik Bank Mağdurları İkinci Kez Dolandırıldı

Hiçbir tedbir almadan motora bindi! Kazada 7 yaşındaki kızı öldü

HİÇBİR TEDBİR ALMADAN MOTORA BİNDİ! KAZADA 7 YAŞINDAKİ KIZI ÖLDÜ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 7 yaşındaki küçük kız yaşamını yitirdi, babası ise yaralandı.

Tarih : 19 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Hiçbir Tedbir Almadan Motora Bindi! Kazada 7 Yaşındaki Kızı Öldü(8/10)4

Korkuteli- Antalya karayolunun ilçe girişinde meydana gelen kazada, Hakkı Cengiz'in (34) kullandığı motosiklet, yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada başlarında kask bulunmayan sürücü Hakkı Cengiz ile kızı Azra Nur Cengiz yaralandı.

ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Azra Nur Cengiz, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Hakkı Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hiçbir  Tedbir  Almadan  Motora  Bindi  Kazada  7  Yaşındaki  Kızı  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER