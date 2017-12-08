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Hıdırellez, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine Girdi

HIDIRELLEZ, UNESCO İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI LİSTESİNE GİRDİ

Bahara girişin vazgeçilmez geleneği Hıdırellez, Türkiye ve Makedonya'nın çalışmaları sonucu UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alındı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Hıdırellez, Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine Girdi(9/10)5

Hıdırellez, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

"EDİRNE TURİZMİNE DEĞER KATACAK"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2010 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine ve ardından 2011 yılında Selimiye Camii'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasından sonra, şimdi de Hıdırellez'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınmasının Edirne'nin kültürel ve turizm kimliğine büyük değer katacağını kaydetti.TÜRKİYE İLE MAKEDONYA BİRLİKTE HAZIRLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hıdırellez'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayıp 2016 yılında UNESCO'ya sunduğu 'Bahar Kutlaması: Hıdırellez' çok uluslu ortak dosyası, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda değerlendirildi ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi" denildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hıdırellez'in UNESCO'ya kaydedilmesi için başlattığı çalışmalar sırasında, Edirne Belediyesi'nden Hıdırellez ile ilgili belge ve dokümanları talep ettiğini ve bunu bakanlığa gönderdiklerini dile getirdi. Belediye olarak altında kendi imzasının olduğu bir de niyet mektubu hazırladıklarını belirten Gürkan, "Edirne halkı adına, 2016 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'ne, dünya genelinde toplumlar arasında aynı amaçla, ancak farklı isimlerle kutlanan Hıdırellez'in, çok uluslu bir dosya vasıtasıyla UNESCO listesine alınması konusundaki adaylığını desteklediğimizi ve gerçekleşmesini istediğimizi belirten bir niyet mektubunu göndermiştim. Bu mektup Bakanlık aracılığıyla UNESCO'ya iletilmişti" dedi."GURUR KAYNAĞIDIR"

Uzun zamandır Hıdırellez'in UNESCO listesine girmesini heyecanla beklediklerini ifade eden Recep Gürkan, şöyle dedi:

8300 yıllık tarihe sahip olan Edirne'mizin adını sadece tarihi ile değil aynı zamanda kültürel değerleri ile de tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti Edirne'ye çeken böylesine özel bir değerin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine alınması bizim için gurur kaynağıdır.BU BÜYÜK BİR HEYECAN

2010 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine ve ardından 2011 yılında Selimiye Camii'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasından sonra, şimdi de Hıdırellez'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınmasının Edirne'nin kültürel ve turizm kimliğine büyük değer katacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu şehir için gerçekten büyük heyecan duyuyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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