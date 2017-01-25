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Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?
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hidrojen yakıt yaygınlaşacak mı?

HİDROJEN YAKIT YAYGINLAŞACAK MI?

Geçtiğimiz yıl tanıttığı hidrojen yakıtlı Mirai ile otomobil dünyasında büyük ses getirmeyi başaran Toyota, bu teknolojinin kısa zamanda yaygınlaşması için bir dizi ortak çalışmaya girdi.

Tarih : 25 Ocak 2017, 15:58
Puan Ver : Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?(6/10)6


CO2 salınımı olmayan geleceğin en temiz yakıtı olarak gösterilen hidrojenin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Toyota, uluslararası otomobil üreticisi, taşımacılık ve enerji sektöründen 13 büyük firmanın katıldığı Hidrojen Konseyi'ni kurdu. Global bir girişime imza atan konsey, uzun dönemli bir birlikteliği temsil edecek ve enerji geçişinde hidrojen kullanımını hızlandırmayı birinci öncelik olarak görecek.



Kullanımı sırasında herhangi bir CO2 emisyonu salınımı gerçekleştirmediği için temiz ve düşük karbonlu enerjiye geçişte önemli bir konumda yer alan hidrojen yakıt hücreli otomobiller, Toyota'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Yeni kurulan konsey ise politikacılardan, iş alanındaki şirketlere, uluslararası ajanslara ve sivil toplum örgütlerine kadar birçok kilit noktada hedeflere ulaşmak için hidrojenin önemini tüm platformlarda anlatacak. Hidrojen Konseyi, aynı zamanda hidrojen ve yakıt hücreli araç sektörünü geliştirmek için yatırımların hızlandırılmasını sağlayacak. Bu yatırımların şu anda toplam değerinin yılda 1.4 milyar Euro olacağı tahmin ediliyor.



Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Takeshi Uchiyamada, Hidrojen Konseyi'nin hidrojen teknolojisini tanıtmak ve dünyaya olan faydalarını göstermek adına liderlik görevi olduğunu belirterek, "Bu sayede hükümetlerden, endüstriden ve daha önemlisi insanlardan destek göreceğiz ve onların hidrojeni anlamasını sağlayacağız. Hidrojen yakıtlı aracımız da dahil olmak üzere Toyota olarak her zaman otomotiv endüstrisinde çevre ve teknolojik gelişim konusunda öncü bir rol üstlendik. Düşük karbonlu topluma doğru geçiş konusunda hidrojenin büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Hidrojen Konseyi, bu geçişi aktif bir şekilde cesaretlendirecektir" dedi.



Temiz geleceğin enerjisi olarak görülen hidrojen yakıtlı otomobillerin yaygınlaşması için oluşturulan Hidrojen Konseyi'nde yer alan üyeler, dünya çapında toplamda 1.07 trilyon geliri ve 1.72 milyon çalışanı temsil ediyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Hidrojen  Yakıt  Yaygınlaşacak      haber

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