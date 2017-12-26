Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor tecrübeli teknik adam Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti ve yollar ayrıldı.

Bunun ardından kulislerde yeni teknik adamın kim olacağı konuşuldu.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN SONRA HERHANGİ BİR TAKIMLA ANLAŞMADI

Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Hikmet Karaman, sosyal medya hesaplarından Aytemiz Alanyaspor ve Başkan Hasan Çavuşoğlu'nu takibe aldı.

Bu gelişmenin ardından herkesin merak ettiği soru, "Hikmet Karaman geri mi dönüyor?" oldu.

Kaynak: haberinburada