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Hıncal Uluç, Fikret Orman'a fena patladı: Ayıptır

HINCAL ULUÇ, FİKRET ORMAN'A FENA PATLADI: AYIPTIR

Süper Ligde oynanan karşılaşmaları değerlendiren Hıncal Uluç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili açıklama yapmasına "Ayıptır" dedi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Hıncal Uluç, Fikret Orman'a Fena Patladı: Ayıptır(7/10)3

Hınca Uluç A Spor'da yayınlanan 90'a programında konuştu.

"CEZASI 1 YIL BOYKOTTUR"

İşte Uluç'un açıklamaları:

"Haftanın olayı bana göre Kanada'da genç hokey oyuncularını taşıyan otobüsün TIR ile çarpışarak 14 kişinin hayatını kaybetmesi. Şu anda kararımı değiştirdim. Fikret Orman'ın yaptığı ayıptır ve yüz karasıdır. Bunun cezası da en az bir yıl boykottur."

"DEMBA BA'NIN YERİNDE DENİZ YILMAZ OLSAYDI?"

"Fikret Orman'ın maç öncesi açıklamaları Demba Ba'yı mahveder. Deniz Yılmaz'ın yerinde Demba Ba olsaydı bugün neredeydi? Bunun cevabını bana verin! Fikret Orman aklına geleni aklına geldiği gibi söylüyor. Aziz Yıldırım gibi yapıyor. Fikret Orman dediklerim manşet olsun edasında."

"SÜLEYMAN SEBA, FİKRET ORMAN'IN YAPTIĞINI YAPMAZDI"

"Sen Demba Ba olarak nasıl oynayacaksın? Fikret Orman, Demba Ba'yı zavallır bir konuma düşürdü. İstediği de buydu. Bunun bahanesi yok! Süleyman Seba, Fikret Orman'ın yaptığı açıklamayı öldürseniz yapmazdı.!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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