HINCAL ULUÇ ÖZBEK'LE GÖRÜŞTÜN MÜ DİYE SORDU, TERİM TEESSÜF EDERİM YANITNI VERDİ
A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Hıncal Uluç, "Bugün öğlen Fatih Terim'i aradım ve 'Dursun Özbek ile konuştun mu?' diye sordum. Bunu bana sorduğun için teessüf ederim diye cevapladı" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Igor Tudor ile yolları ayırarak seçim kararı almasına usta gazeteci Hıncal Uluç sert eleştiriler getirdi.
Uluç, Fatih Terim ile yaptığı telefon görüşmesini de açıkladı.
FATİH TERİM DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
A Spor canlı yayınında konuşan Hıncal Uluç açıklamasında "Bugün öğlen Fatih Terim'i aradım ve 'Dursun Özbek ile konuştun mu?' diye sordum. Bunu bana sorduğun için teessüf ederim dedi. Nokta" sözlerini sarf etti. Hıncal Uluç'un bu itirafı sosyal medyadaki Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
"DURSUN ÖZBEK SAÇMALIYOR"
Dursun Özbek'in basın toplantısını eleştiren Hıncal Uluç, "Dursun Özbek benim için fazla dikkate alınacak bir adam değil. Basın toplantısındaki saçmalamasına 15 dakika dayanabildim. Seçim kampanyasını açtığı toplantıda saçma sapan konuştu. Dursun Özbek yapacağız, edeceğiz diye konuşuyor.
"GALATASARAY'A BU KADAR ZARAR VEREN BAŞKA BİR ADAM OLMADI"
Çünkü kongreyi kazanacağından emin. Ocak ayında beni seçmezseniz ve şampiyon olamazsak bahanemiz hazır demek istiyor. Galatasaray sırat köprüsünde diyor. Kulübü bu hale kim getirdi Dursun efendi? Galatasaray'a bu kadar zarar veren başka bir adam olmadı. Tezgahı kurmuş, ben bu seçimi kazandım diyor. Dursun Özbek geldiğinden beri Galatasaray tüm branşlarda tokatlanıyor" ifadelerini kullandı.Sarı Kırmızılı takımla ilgili tüm gelişmelere Galatasaray Haberleri sayfasından ulaşabilirsiniz.
Kaynak: haberinburada
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