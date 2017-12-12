HINCAL ULUÇ'TAN OLAY İDDİA: BURAK YILMAZ ALKOLLÜYDÜ
Ünlü gazeteci Hıncal Uluç, Burak Yılmaz'ın kaza geçirmesiyle ilgili, "Burak Yılmaz alkollüydü, olay yerinden anında kaçırdılar" dedi.
Gazeteci Hıncal Uluç, Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de lüks araçla kaza yapmasının ardından olay yaratacak iddialarda bulundu.
İşte Uluç'un açıklamaları:
"BURAK YILMAZ GECE KULÜBÜNDEYDİ"
"Bugün manşetlerde Burak Yılmaz kaza yaptı altındaki ferrari ile yazıyordu. Sabah'ın 5'i arkadaşlar. Maçın sonunda Emirgan'daki o meşhur o gizli kulübe gitmiş sabah 5'e kadar orada. Sabah maçtan sonra o yorgun adelelerle 5'e kadar bir gece kulübünde, gece kulübünde nasıl eğlenilir tahmin edin. Kazadan sonra hemen Selçuk İnan kankası gelmiş yok etmiş onu. Selçuk, Burak, Olcan selfi çektirmişler. Büyük ihtimal kulüpte beraberdiler. Muhtemelen Burak tek başına çıktı kimlen buluşmaya gidiyorsa. Başkasının ferrari'si ile hava atıyor. Fatih Terim'in damadının ferrarisi ile hava atmaya gidilmez."
"BURAK YILMAZ ALKOLLÜYDÜ"
"Burak Yılmaz alkollüydü.Olay yerinden kaçırdılar anında. Kaçırıyorlarsa, Polis'e gitmiyorsa kaza yapan adam alkol kaçırıyordur. Otomatiktir bu. Çünkü Trafik yasasında çok ağır bir cezası var. 206 lira. 300 milyon liralık ferrari'yi yok edecek kadar sarhoş olmanın, kaybolmanın ortadan cezası 206 lira. Burak Yılmaz'ın maç gecesi dinlenmesi gerekiyordu. "
Kaynak: haberinburada
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