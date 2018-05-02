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Hıncal Uluç'tan Olay Sözler: Skrtel'in Başını Fb Doktoru Kanattı
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Hıncal Uluç'tan olay sözler: Skrtel'in başını FB doktoru kanattı

HINCAL ULUÇ'TAN OLAY SÖZLER: SKRTEL'İN BAŞINI FB DOKTORU KANATTI

Ünlü spor yazarı Hıncal Uluç, Skrtel'in kafasını Fenerbahçe doktorunun kanattığı söyleyerek, "Bunların hepsi Aykut Kocaman'ın planıdır" dedi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Hıncal Uluç'tan Olay Sözler: Skrtel'in Başını Fb Doktoru Kanattı(10/10)6

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olayların ardından Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş hakkında söyledikleri ve sonraki hafta Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında Skrtel'in kafasının yarılarak 10 dikiş atılmasıyla ilgili Hıncal Uluç, A Spor'da birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

"AYKUT KOCAMAN HEMEN KOMPLODUR DEDİ"

Haftanın olayı Skrtel'in kafasının yarılmasıdır. Şenol Güneş'in kafasına bir şey geldi. 5 dikiş atıldı. Hastaneye gitti, uzman doktor da sabaha kadar gözetim altında kalmasına karar verdi. Bunların hepsini uzaktan, bir bölümünü ekrandan izleyen Aykut Kocaman, maç biter bitmez bu komplodur dedi. 24 saat sakinleştikten sonra bunun nasıl bir komplo olduğunu, işin içine uzman doktoru da dahil ederek uzun uzun izah etti. Bunun da arkasından yetmeyerek, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı biter bitmez "işte kan böyle olur" dedi.

"BEN DE SÖYLÜYORUM: SKRTEL'İN KAFASININ YARILMASI AYKUT KOCAMAN'IN BİR PLANIDIR"

Skrtel'in kafasını bizzat Fenerbahçe'nin doktoru keserek kanattı. Orada bir şey yoktu. Niye kanattı? Maçtan sonra Aykut Kocaman işte kan böyle olur desin diye. Bu planı da Aykut Kocaman'ın kendisi yaptı. Aykut Kocaman'ın bu kadar güzel komplo teorisi yapma hakkı varsa, benim daha fazla var. Skrtel'in kafasının yarılması, Aykut Kocaman tarafından planlanmış ve ayrılmış, Fenerbahçe'nin doktorunun da alet edilerek düzenlenmiş bir komplodur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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