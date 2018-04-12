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Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
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Hindistan çalkalanıyor! Milletvekili, genç kıza tecavüz etti

HİNDİSTAN ÇALKALANIYOR! MİLLETVEKİLİ, GENÇ KIZA TECAVÜZ ETTİ

Hindistan'da iktidar partisinin milletvekili, 9 ay önce genç bir Hintli kıza tecavüz etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından milletvekili hakkında soruşturma açıldı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti(9/10)5

Hindistan Federal Soruşturma Bürosu, iktidarda olan Başbakan Narendra Modi'nin partisinden bir milletvekilinin, genç bir kıza dokuz ay önce tecavüz ettiği iddiaların ortaya çıkmasıyla milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

İNTİHARDAN DÖNEN GENÇ KIZ TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Olay bir genç kızın kendisin yakarak intihar etmeye kalkışması üzerine ortaya çıktı. Genç kız kendini yakmaya çalışırken polis tarafından son anda engellendi. Genç kız, ifadesinde milletvekili Kuldeep Singh Sengar tarafından tecavüze uğradığı için böyle bir girişimde bulunduğu söylemedi.

MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Olay üzerinde Hindistan Federal Soruşturma Bürosu, milletvekili Sengar hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN KAPATILMASI TALEP EDİLDİ

Milletvekilinin avukatı Ajay Pal Singh, vekilin masum olduğunu ve hakkında çıkan iddiaların temelsiz olduğunu söyleyerek soruşturmanın bitirilmesini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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