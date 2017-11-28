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Hindistan, Ivanka Trump Gelecek Diye Sokaktaki Dilencileri Topladı

HİNDİSTAN, IVANKA TRUMP GELECEK DİYE SOKAKTAKİ DİLENCİLERİ TOPLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın bir iş konferansı için gittiği Hindistan'da yerel yönetim Trump'ın geçeceği bölgedeki dilencileri topladı, yollardaki çukurları doldurdu.

Tarih : 28 Kasım 2017, 20:30
Puan Ver : Hindistan, Ivanka Trump Gelecek Diye Sokaktaki Dilencileri Topladı(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın bir iş konferansı için gittiği Hindistan'da yerel yönetim Trump'ın geçeceği bölgedeki dilencileri topladı, yollardaki çukurları doldurdu. Kadınların iş dünyasına katılmasını destekleyen bir girişime sahip olan Ivanka Trump bir girişimcilik konferansına katılıyor.

IVANKA, ZİRVEDE KONUŞMA YAPACAK

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte Hyderabad'da gerçekleşecek Küresel Girişimcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacak. Daha sonra Başbakan Modi lüks Falaknuma Palace Hotel'de Ivanka Trump'ı akşam yemeğinde ağırlayacak.

ZİRVEYE BİN 200'DEN FAZLA KİŞİ KATILACAK

ABD ve Hindistan tarafından ortak düzenlenen ve bin 200'den fazla kişinin katılması beklenen girişimcilik zirvesine ABD Başkanı'nın kızının gelmesi Hindistan'da heyecanla karşılanıyor.

IVANKA'NIN GEÇMEDİĞİ SOKAKLAR HALA ÇUKUR

Öte yandan Ivanka Trump'ın geçeceği yerlerde düzenlemeler yapılmasından rahatsız olan bir vatandaş yerel yönetimin herşeyi yenilediğini ama Ivanka Trump'ın geçmediği sokaklardaki çukurların hala yerinde durduğunu söyledi.

Konferansa İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in eşi ve Cherie Blair Kadın Vakfı Başkanı Cherie Blair de katılıyor olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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