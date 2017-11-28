HİNDİSTAN, IVANKA TRUMP GELECEK DİYE SOKAKTAKİ DİLENCİLERİ TOPLADI
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın bir iş konferansı için gittiği Hindistan'da yerel yönetim Trump'ın geçeceği bölgedeki dilencileri topladı, yollardaki çukurları doldurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın bir iş konferansı için gittiği Hindistan'da yerel yönetim Trump'ın geçeceği bölgedeki dilencileri topladı, yollardaki çukurları doldurdu. Kadınların iş dünyasına katılmasını destekleyen bir girişime sahip olan Ivanka Trump bir girişimcilik konferansına katılıyor.
IVANKA, ZİRVEDE KONUŞMA YAPACAK
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte Hyderabad'da gerçekleşecek Küresel Girişimcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapacak. Daha sonra Başbakan Modi lüks Falaknuma Palace Hotel'de Ivanka Trump'ı akşam yemeğinde ağırlayacak.
ZİRVEYE BİN 200'DEN FAZLA KİŞİ KATILACAK
ABD ve Hindistan tarafından ortak düzenlenen ve bin 200'den fazla kişinin katılması beklenen girişimcilik zirvesine ABD Başkanı'nın kızının gelmesi Hindistan'da heyecanla karşılanıyor.
IVANKA'NIN GEÇMEDİĞİ SOKAKLAR HALA ÇUKUR
Öte yandan Ivanka Trump'ın geçeceği yerlerde düzenlemeler yapılmasından rahatsız olan bir vatandaş yerel yönetimin herşeyi yenilediğini ama Ivanka Trump'ın geçmediği sokaklardaki çukurların hala yerinde durduğunu söyledi.
Konferansa İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in eşi ve Cherie Blair Kadın Vakfı Başkanı Cherie Blair de katılıyor olacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Kız, Kendisini Taciz Eden Sapığı Görüntüleyip Yakalattı
- Polis Toma'yla Islattı, Eylemciler Çöp Konteynerlerini Yakarak Isındı
- Melania Trump'ın Noel Süslemeleri Sosyal Medyayı Korkuttu
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü, Talimatlar Kandil'den Dedi, Pkk'nın Abd'yle Kirli İlişkisini Anlattı
- Havalimanındaki X-Ray Cihazından Geçen Yaşlı Çiftin Bavulundan 200 Hamam Böceği Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar