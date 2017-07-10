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Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü

HİNDİSTAN'DA BİR GECE İÇİNDE DÜŞEN YILDIRIMLARDA TOPLAM 31 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir gece içerisinde farklı bölgelere çok sayıda yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü(6/10)2

Hindistan'ın Bihar eyaletinde farklı bölgelere yıldırım düştü. Yetkililer, son bir gecede farklı yerlere düşen yıldırımlar nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

YAKINLARINA TAZMİNAT ÖDENECEK

Eyalet Afet Yönetim Merkezi yetkilileri, yıldırımın Rohtas ve Vaishali bölgelerini vurduğunu bildirdi. 4 kişinin Bhojpur ve Saran bölgelerinde hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 6 bin 300 dolar tazminat ödeneceğinin ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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