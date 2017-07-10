HİNDİSTAN'DA BİR GECE İÇİNDE DÜŞEN YILDIRIMLARDA TOPLAM 31 KİŞİ ÖLDÜ
Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir gece içerisinde farklı bölgelere çok sayıda yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde farklı bölgelere yıldırım düştü. Yetkililer, son bir gecede farklı yerlere düşen yıldırımlar nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
YAKINLARINA TAZMİNAT ÖDENECEK
Eyalet Afet Yönetim Merkezi yetkilileri, yıldırımın Rohtas ve Vaishali bölgelerini vurduğunu bildirdi. 4 kişinin Bhojpur ve Saran bölgelerinde hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 6 bin 300 dolar tazminat ödeneceğinin ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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