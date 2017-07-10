Hindistan'ın Bihar eyaletinde farklı bölgelere yıldırım düştü. Yetkililer, son bir gecede farklı yerlere düşen yıldırımlar nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

YAKINLARINA TAZMİNAT ÖDENECEK

Eyalet Afet Yönetim Merkezi yetkilileri, yıldırımın Rohtas ve Vaishali bölgelerini vurduğunu bildirdi. 4 kişinin Bhojpur ve Saran bölgelerinde hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin her biri için yakınlarına 6 bin 300 dolar tazminat ödeneceğinin ifade etti.

Kaynak: haberinburada