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Hindistan'da En Alt Kasta Üye Genç, Ata Bindiği İçin Linç Edilerek Öldürüldü
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Hindistan'da En Alt Kasta Üye Genç, Ata Bindiği İçin Linç Edilerek Öldürüldü

HİNDİSTAN'DA EN ALT KASTA ÜYE GENÇ, ATA BİNDİĞİ İÇİN LİNÇ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Hindistan'ın kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan genç bir çiftçi, bir at sahibi olup atına bindiği için dövülerek öldürüldü.

Tarih : 01 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Hindistan'da En Alt Kasta Üye Genç, Ata Bindiği İçin Linç Edilerek Öldürüldü(5/10)1

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde at sahibi olduğu için alt kasttan bir adam öldürüldü. Yaşanan olayın ardından, daha üst bir kasta üye üç adamın tutuklandığı belirtildi.

BABASI UYARMIŞ

Kurbanın babası, ata binmek üst kastlara tanınan bir ayrıcalık olduğu için, oğluna ata binmemesi uyarıları yapıldığını söyledi.

Hindistan'ın bazı kesimlerinde at sahibi olmak iktidar ve refah sembolü olarak görülüyor. Üst düzey bir polis yetkilisi cinayetin başka nedenlerle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu söyledi.

ATLARI ÇOK SEVİYORDU

Gujarat eyaletinde yaşanan olayda 21 yaşındaki Pradeep Rathod adlı çifçinin cesedi kan içinde yatarken bulundu. Kurbanın babası, oğlunun atının da hemen yakında bulunduğunu söyledi.

Babası polise yaptığı şikayette, oğlunun atları çok sevdiğini ve bu yüzden ona bir tane aldığını belirtti.

"ATI SATMAZSANIZ ÖLDÜRÜRÜM"

Kurbanın babası ifadesinde "Oğlum atlara olan sevgisi öldürülmesine neden oldu. Bir hafta önce oğlumla beraber at biniyorduk. Üst Kshatriya (Savaşçı) kastından biri köyde ata binmememiz uyarısı yaptı. Dalitlerin at süremeyeceğini sadece Kshatriyaların ata binebileceğini söyledi. Atı satmadığımız takdirde bizi öldürmekle tehdit etti" dedi.

Hindistan'da "Dokunulmazlar" diye de bilinen Dalit topluluğu sık sık ayrımcılık ve şiddet olaylarına maruz kalıyor.

Kast temelinde ayrımcılık Hindistan'da yasa dışı olsa da toplumda çok yaygın.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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