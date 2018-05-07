HİNDİSTAN'DA KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN 6 ÇOCUK ÖLDÜ
Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti. Ülkede Kasım ayından bu yana köpek saldırılarında hayatını kaybeden çocuk sayısı 12'ye yükseldi.
Kıdemli polis memuru Anand Kulkarni, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Sitapur bölgesinde geçen hafta 5 gün içinde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, onlarca çocuğun yaralandığını belirtti.
TUVALETE GİDERKEN SALDIRDILAR
Kulkarni, saldırılardan çoğunun, çocuklar dışarıda mango toplarken ya da evlerinin dışında tuvalete giderken yaşandığını söyledi.
KASIM'DAN BU YANA SAYI 12 OLDU
Yetkililer, geçen kasım ayından bu yana yaşları 5-12 arası değişen 12 çocuğun köpek saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti. Çocukların kaç köpeğin saldırısına uğradığına ilişkin bilgi verilmedi.
OKULA DEVAMSIZLIKLAR ARTTI
Başıboş gezen köpek sürülerinden çok korktuklarını dile getiren bölge sakinleri, çocuklarını dışarıya çıkarmaya tereddüt ediyor.
Köpek saldırıları nedeniyle okula devamsızlık oranları artarken yetkililer, ailelere okula gidip gelirken çocuklarına eşlik etmeleri uyarısında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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