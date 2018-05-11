Ülkede iktidarda olan Hindistan Halk Partisi (BJP) ve Kongre Partisi, seçilmeleri durumunda kadınlara "bedava ped" vaat etti. Ancak bu vaatlere karşın hak savunucuları ikna olmuş değil.

"GÖSTERMELİK" TEPKİSİ

Hindistan'da yakın bir süre önce, protestolara rağmen hijyenik pedlere yüzde 12 oranında zam yapılmıştı.

Karnataka eyaletinde faaliyet gösteren Kadın Sağlığı Hareketi'nden ismini vermek istemeyen bir doktor, açıklanan manifestoda kutlanacak bir şey olmadığı görüşünde: "Önce bunlara vergi getiriyorlar sonra bedavaya sunuyorlar. Bu ikircikli durum kadın sağlığına karşı göstermelik tutumlarının açığa çıkmasından başka bir şey değil.

"Hijyenik ped vaadinde bulunanlar örneğin devlet okullarındaki tuvaletlerin durumunu düzeltmek için bir şey yapacak mı? Problem iktidarda olanların örneğin adet dönemi gibi bir konunun kültürel ve altyapısal tarafını görmek istememesinden kaynaklanıyor."

ÜLKEDE TABU OLARAK GÖRÜLÜYOR

İki büyük politik parti, hijyenik pedler konusunda vaat yarışı içine de girmiş durumda.

Kongre Partisi, yoksulluk sınırı altında yaşayan kadınlara ve kadın öğrencilere bedava ped sözü verirken Hindistan Halk Partisi, tüm kadınlara ped sözü verdi.

Bunun üzerine Kongre Partisi de manifestosunu bu şekilde değiştirdi.

BBC Hintçe servisine konuşan Komünist Hindistan Partisi'nden M Neela, eleştirilere karşın ülkede "tabu" olarak bakılan bir konuya büyük partilerin bu şekilde de olsa eğilmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: haberinburada