Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Genç Kızı Öldürerek Yaktılar
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Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Genç Kızı Öldürerek Yaktılar

HİNDİSTAN'DA TOPLU TECAVÜZE UĞRAYAN GENÇ KIZI ÖLDÜREREK YAKTILAR

Hindistan'da meydana gelen korkunç olayda evinden kaçırılıp 16 kişinin tecavüzüne uğrayan kızın öldürüldüğü, sonrasında ise cesedinin yakıldığı ortaya çıktı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Genç Kızı Öldürerek Yaktılar(6/10)2

Dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerden Hindistan, bir kez daha toplu tecavüz ve vahşi cinayetle sarsıldı.

Polis, bir köyde genç kızı kaçırıp tecavüz eden 16 erkeği gözaltına aldı. Toplu tecavüze uğrayan 16 yaşındaki genç kızın cesedi, kendi evinde yakılmış halde bulundu.

Carkhand eyaletindeki Chatra köyünde yaşayan genç kızın, ailesinin bir düğüne katıldığı sırada evinden dört erkek tarafından kaçırıldığı bildiriliyor.

Saldırganlar ıssız bir yere götürdükleri genç kıza diğer erkeklerin de katılmasıyla tecavüz etti.

'YETER ARTIK'

Olayın duyulması ülke çapında infiale yol açtı, televizyonlar haberi sunarken 'YETER! Suskunluğunu boz Hindistan' yazılı bantlar geçti.

Kızın ailesinin saldırganların cezalandırılmaları için başvurduğu Chatra köyü lideri ise, erkeklere 770 dolar ceza verdi.

Hindistan'da geçen ay sekiz yaşındaki Asifa Bano isimli bir kız çocuğu sekiz erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmüş ve kurbanın cesedi ormana atılmıştı. Müslüman bir aşirete mensup kızın feci ölümü ülke çapında gösterilere yol açmış, bazı Hindu gruplar tecavüzcülerin yakalanmasına karşı çıkmıştı.

TECAVÜZE İDAM CEZASI GELDİ

Yeni Delhi yönetimi, bir hafta sonra 12 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz edenlere idam cezası getirmişti.

Neredeyse her saat bir tecavüzün kayıtlara geçtiği Hindistan'da, bir üniversite öğrencisinin 2012 yılında başkent Yeni Delhi'deki otobüste toplu tecavüze uğrayıp öldürülmesi, uzun süre dünyada gündem olmuştu.

Olayın ardından hükümet tecavüz suçlularına 20 yıla kadar hapis cezası veren düzenlemeyi onayladı ancak birçok cinsel saldırının aileler arasındaki anlaşmayla kapatıldığı biliniyor. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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