HİNDU ADAM, SEVDİĞİ KIZLA EVLENİP ONU MÜSLÜMAN YAPAN ADAMI YAKARAK ÖLDÜRDÜ
Hindistan'da Hindu bir adamın, sevdiği kızı elinden alıp Müslüman yaptığı gerekçesiyle Müslüman bir işçiyi yakıp bunu videoya çekmesi ülkede olay yarattı.
Hindistan'ın Rajasthan şehrinde 45 yaşında Müslüman bir işçi, sonradan müslüman olan Hindu bir kız ile evlendiği iddiası ile bir Hindu tarafından yakılarak öldürüldü.
"ÖLDÜRMEK ZORUNDAYDIM"
Katil, vahşet anlarını saniye saniye telefonuna kaydederken, müslüman işçiyi öldürdükten sonra kamera karşısına geçerek, "Bu adam bir Hindu kızı Müslüman yaptı. O kızı ben seviyordum. Onu öldürmek zorundaydım. Ben mutlu yaşayamayacaksam başka birini de yaşatmam" şeklinde konuştu.
ÖNCE BOĞMAYA ÇALIŞTI, SONRA BIÇAKLAYIP YAKTI
Video görüntüsüne göre; müslüman işçi ilk olarak boğularak, sonra bıçaklanarak öldürülmek istendi, daha sonra ise yakılarak öldürüldü.
İŞÇİ OLARAK GELMİŞTİ
Çekilen videonun sosyal medya üzerinden yayılması ve çok tepki toplamasının ardından Rajasthan polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı. Rajasthan polisinin yaptığı açıklamaya göre, Perşembe sabahı, Rajasthan'ın Rajsomondo kasabasında ormanlık alanda bir ceset bulundu. İlk incelemelere göre bulunan cesedin videodaki öldürülen kişiye ait olduğu şüphesi üzerinde duruluyor. Öldürülen kişinin 45 yaşındaki Arfajul olduğu bildirildi. Arfajul'un, işçi olarak çalışmak için Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Malda şehrinden Rajasthan'a bir kaç yıl önce geldiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARISI YALANLADI
Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, Arfajul'un ailesi oğulları hakkındaki iddiaları yalanladı. Üç kız çocuk babası olan Afrajul'un eşi Gulbahar, kocasının sadece işçi olarak çalışmak için Rajasthan'a gittiğini belirterek, "Perşembe günü sabah saatlerinde benimle konuşmuştu. Bana 50 bin rupi göndermek için bankaya gideceğini söyledi. Onun terörist ve cihatçı olduğunu söyleyenler bu olayın dini bir mesele olduğunu öne sürerek üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Arfajul kimse ile evlenmedi. Hepsi yalan" dedi.
BAŞBAKAN KINADI
Öte yandan, Rajasthan'da yaşanan vahşete karşı tepki gösteren Hindistan'ın West Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, kendi resmi twitter hesap üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mamata Banerjee, "Rajasthan'da Bengalli bir işçinin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İnsanlık dışı bir davranış" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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