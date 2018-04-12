HİNDU DİN ADAMI CİNSEL ORGANIYLA OTOMOBİLİ BÖYLE ÇEKTİ!
Hindistan'da yıllar süren inziva sonrası fiziki gücünün arttığını ispat etmek için cinsel organına bağladığı iple yüzlece kilo ağırlığındaki otomobili 30 metre çekti.
Hindistan'da dini bir lider, cinsel organına bağladığı iple yüzlerce kilo ağarlığındaki otomobili çekti.
ARACI 30 METRE SÜRÜKLEDİ
Dini liderin cinsel organıyla otomobilii 30 metre sürüklediği anlar müritlerini galeyana getirdi.
HAYRAN KİTLESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Yıllar önce günahlarından arınmak için inzivaya çekilen dini lider geri döndüğünde gücünün onlarca fiziki gücünün onlarca kat arttığını söyledi. Cinsel organıyla otomobili 30 metre sürükleyerek iddiasını ispat eden dini liderin hayranları her geçen gün biraz daha artmaya başladı.
Kaynak: haberinburada
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