

Tansiyon, kanın damar cidarına uyguladığı basınç olarak tanımlanıyor ve bu basıncın normalden yüksek olmasının tüm vücuda zararı dokunuyor.







Hipertansiyonun ileri yaşta görülme sıklığı daha fazla. Bu durum, vücudumuzun yaşlanması ile beraber damarlarımızın da yaşlanması ve elastikiyetinin azalması ile ilişkili olabiliyor.



Genetik yatkınlık, kilo, sigara ve alkol kullanımı,kortizon gibi bazı ilaçlar ve hareketsiz yaşam hipertansiyon riskini artırıyor.







TANSİYONU YÜKSELTEN FAKTÖRLERE DİKKAT







Hipertansiyon yüzde 90-95 oranında bir sebebe bağlanamıyor, buna “esansiyel hipertansiyon” deniyor. Daha nadir olarak nefrit gibi bazı böbrek hastalıkları, böbrek arteri darlığı, hormon salgılayan böbreküstü bezi tümörleri yüksek tansiyona neden olabiliyor.







Üzülünce, sinirlenince, heyecanlanınca, efor durumunda, tuzlu yiyecek, çay, kahve gibi içeceklerden etkilenerek yükselebiliyor, gün içinde değişkenlik gösterebiliyor.







HİPERTANSİYONUN TEK ZARARI DAMARLARA DEĞİL!







Hipertansiyon koroner arter hastalığına zemin hazırlayan risk faktörlerinden biri. Ayrıca vücudun her yerinde ve tüm organları besleyen damar ağını ilgilendiren bir hastalık olduğu için çok yaygın zararı da olabiliyor. Yüksek basınca karşı kanı pompalamaya çalışan kalpte hipertrofi denen kas kalınlaşması ortaya çıkıyor, daha ileride tedavi edilmez ve hipertansiyon kontrol altına alınmazsa kalp yetersizliği oluşuyor.







Diğer organ hasarı olarak böbrek yetersizliği, gözde retina hasarı, beyin damarlarında kanama, tıkanıklık, aort damarında anevrizma denen genişleme görülebiliyor.







TANSİYON TAKİBİNDE HOLTER AVANTAJI



















kaynak:gazetevatan