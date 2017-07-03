Plajda Adım Atılacak Yer Kalmadı!
Elektrik Faturasındaki Açma-Kapama Bedeli İle İlgili Emsal Karar
Ankara Otogarı İçin Flaş Karar! Mahkeme İptal Etti
İran, Kuzey Irak'taki Dağlık Bölgeyi Bombaladı!
Diş Çürüklerini Beslenme Tarzı Nasıl Tetikliyor?
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Kapıkule Sınır Kapısında Yoğunluk!
Havalar Ne Zaman Serinleyecek ?
Messi'nin Düğününde Arda Yok
Ankara'da Taksicilerin Kavgası Cinayetle Bitti
Kentsel Dönüşümde 125 Bin Konut Rakamına Ulaştı
Hipertansiyon Tüm Vücudu Etkiliyor!
Parkta Alkol Alan Kadın Sızıp Kaldı
5. Kattan Düşen İnşaat İşçi Hayatını Kaybetti!
İzmir'de Zeytinlikte Erkek Cesedi Bulundu!
Sampdoria Sneijder'den Vazgeçti
Beşiktaş Pepe Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Kamu İşçilerine Yapılacak Zam Oranı Belli Oldu
Putin Katar Emiri İle Telefonda Görüştü
Hız Koridoru Uygulaması Başladı

Hipertansiyon tüm vücudu etkiliyor!

HİPERTANSİYON TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR!

Hipertansiyon önce damarlara, daha sonra tüm vücuda zarar veriyor. Birçok nedenden kaynaklanabilen yüksek tansiyon, tedavi edilip kontrol altına alınmadığında ise hayatı tehdit eden sorunlara kapı aralıyor.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 13:58
Puan Ver : Hipertansiyon Tüm Vücudu Etkiliyor!(10/10)10


Tansiyon, kanın damar cidarına uyguladığı basınç olarak tanımlanıyor ve bu basıncın normalden yüksek olmasının tüm vücuda zararı dokunuyor.

 

Hipertansiyonun ileri yaşta görülme sıklığı daha fazla. Bu durum, vücudumuzun yaşlanması ile beraber damarlarımızın da yaşlanması ve elastikiyetinin azalması ile ilişkili olabiliyor.

Genetik yatkınlık, kilo, sigara ve alkol kullanımı,kortizon gibi bazı ilaçlar ve hareketsiz yaşam hipertansiyon riskini artırıyor.

 

TANSİYONU YÜKSELTEN FAKTÖRLERE DİKKAT

 

Hipertansiyon yüzde 90-95 oranında bir sebebe bağlanamıyor, buna “esansiyel hipertansiyon” deniyor. Daha nadir olarak nefrit gibi bazı böbrek hastalıkları, böbrek arteri darlığı, hormon salgılayan böbreküstü bezi tümörleri yüksek tansiyona neden olabiliyor.

 

Üzülünce, sinirlenince, heyecanlanınca, efor durumunda, tuzlu yiyecek, çay, kahve gibi içeceklerden etkilenerek yükselebiliyor, gün içinde değişkenlik gösterebiliyor.

 

HİPERTANSİYONUN TEK ZARARI DAMARLARA DEĞİL!

 

Hipertansiyon koroner arter hastalığına zemin hazırlayan risk faktörlerinden biri. Ayrıca vücudun her yerinde ve tüm organları besleyen damar ağını ilgilendiren bir hastalık olduğu için çok yaygın zararı da olabiliyor. Yüksek basınca karşı kanı pompalamaya çalışan kalpte hipertrofi denen kas kalınlaşması ortaya çıkıyor, daha ileride tedavi edilmez ve hipertansiyon kontrol altına alınmazsa kalp yetersizliği oluşuyor.

 

Diğer organ hasarı olarak böbrek yetersizliği, gözde retina hasarı, beyin damarlarında kanama, tıkanıklık, aort damarında anevrizma denen genişleme görülebiliyor.

 

TANSİYON TAKİBİNDE HOLTER AVANTAJI



 



 



 



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Hipertansiyon  Tüm  Vücudu  Etkiliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER