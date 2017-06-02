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hırka-i şerif ziyarete açıldı

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif'e, vatandaşların ilgisi yoğun oldu

Tarih : 02 Haziran 2017, 15:21
Puan Ver : Hırka-İ Şerif Ziyarete Açıldı(6/10)8


Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye  bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca Fatih'teki  Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek.



Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete  açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene,  İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. HASAN Kamil Yılmaz ile  vatandaşlar katıldı.



İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif  ziyarete açıldı.



Hırka-i Şerif'i görmek için vatandaşlar caminin kapılarında uzun  kuyruklar oluşturdu. Ziyarete gelen bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı  görüldü.



Bu arada görevliler, ibadet etmek isteyen vatandaşları, cami  restorasyon nedeniyle kapalı olduğu için avludaki geçici mescide yönlendiriyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hırka-İ  Şerif  Ziyarete  Açıldı    haber

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