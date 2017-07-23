Kastamonu'da bir okulun kantinine giren hırsız, içeride çikolata yerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık yapmak için girdiği kantinde çikolata yerken yakalandı. İlginç hırsızlık vakası Kastamonu'da bir okulun kantininde yaşandı.

MOTOSİKLETİYLE HIRSIZLIK YAPMAYA GELDİ

Hepkebirler Mahallesi'nde motosikletiyle bir okulun önüne gelen Y.H., iddiaya göre hırsızlık amacıyla okulun kantinine girdi. Çevredeki vatandaşlar içeride biri olduğunu fark ederek polisi aradı.

KANTİNDE ÇİKOLATA YERKEN YAKALANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine okula gelen polis ekipleri, kantinin camını kırarak içeriye giren Y.H.'yi kantin içerisinde çikolata yerken yakaladı. Y.H. gözaltına alınırken, motosiklete de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada