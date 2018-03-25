HIRVAT FUTBOLCU BRUNO BOBAN SAHADA HAYATINI KAYBETTİ
Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia'nın oyuncusu Bruno Boban, maçta göğsüne top çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.
Hırvatistan 3. Futbol Ligi'nde Marsonia'da forma giyen Hırvat futbolcu Bruno Boban karşılaşmada göğsüne çarpan top sebebiyle hayatını kaybetti.
25 yaşındaki Hırvat futbolcu Boban, Hırvatistan 3. Futbol Ligi takımlarından Marsonia ile Slavonija arasında oynanan maçta göğsüne top çarptıktan sonra yere yığıldı.
SAĞLIK EKİPLERİNİN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
Maçı izleyen taraftarlar ile yedek kulübesindeki doktor, bilincini kaybeden futbolcunun etrafında toplanırken, genç futbolcu birkaç dakika sonra olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Boban geçen hafta Varteks takımı ile oynanan maçta attığı 2 gol ile takımını 3-0 galip duruma getirmişti.
Daha önce Slavonija ve Zagreb takımlarının formasını giyen Boban'ın vefatı taraftarları gözyaşlarına boğdu.
Kaynak: haberinburada
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