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Hissedarlardan Musk'a Darbe! Görevden Alınmasını İstiyorlar

HİSSEDARLARDAN MUSK'A DARBE! GÖREVDEN ALINMASINI İSTİYORLAR

Model 3'ün yüksek sayıdaki siparişlerine yetişmeye çalışan Tesla, şu ana kadar bu hedefinde başarılı olamadı. Tesla hissedarları ise faturayı şirketin patronu Musk'a kesti ve ünlü ismin görevden alınmasını talep etti.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 13:20
Puan Ver : Hissedarlardan Musk'a Darbe! Görevden Alınmasını İstiyorlar(7/10)3

Elektrikli otomobilleri ile farklı bir pazar yaratmayı başaran ve büyük markaların dikkatini çekmeyi başaran Tesla, şu sıralar spekülasyonlar ile gündemde. Model 3 siparişlerine yetişemediği için yakın zamanda batacağı iddia edilen marka, yaşanan ölümlü kazalar sebebiyle de zan altında. Markanın CEO'su Elon Musk ise bizzat üretimin başına geçerek eleştirilere nokta koymayı amaçlıyor.

HİSSEDARLAR HUZURSUZ

İddialara göre yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı şirket hissedarları bir hayli huzursuz. Haziran ayında düzenlenecek hissedarlar toplantısında yer alacak 12 hissedardan Jing Zhao, bunu somut olarak dillendiren ilk kişi oldu.

Elon Musk'ın üretime odaklanmasıyla markada yönetim zafiyeti yaşanabileceğini ifade eden Zhao, CEO'luk görevini bağımsız bir kişinin yapmasını talep ediyor. Üstelik yansıyan bilgilere göre bu düşüncede olan 2 hissedar daha bulunuyor.

MUSK'IN YÜZDE 20 ORTAKLIK PAYI BULUNUYOR

Hissedarlar toplantısında yapılacak olası bir Elon Musk oylaması, ünlü iş insanının şirketten tamamen ayrılmasına neden olmayacak. Musk'ın Tesla'da %20 civarında ortaklık payı bulunuyor ve bu da şirket yönetiminin büyük kısmının Musk'ın kontrolünde kalacağı anlamına geliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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