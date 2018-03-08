HIZLA GELEN ÖLÜM! LÜKS OTOMOBİLİN KADRANI 190 KİLOMETREDE TAKILI KALDI
Balıkesir Gönen'de yağışlı havada aşırı süratle yol alan lüks otomobil takla atarak şarampole uçtu.1 kişinin hayatını kaybettiği kazada aracın hız kadranının 190 km'de kalması dikkat çekti.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde takla atan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti. Aracın hız kadranının 190 kilometrede kalması dikkat çekti.
LÜKS OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU
Bandırma Biga - Çanakkale Yolu'nun 30. kilometresinde meydana gelen olayda Mehmet Öztaş'ın kullandığı 34 HE 540 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken havanın da yağışlı olması nedeniyle kaygan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Kazayı gören sürücülerin ihbarı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler araçta yolcu olarak bulunan Sona Öztaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Mehmet Öztaş ise yaralı halde ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
HIZ KADRANI 190'DA TAKILI KALDI
Kaza sonrası yapılan incelemelerde aracın hız kadranının 190'da takılı kaldığının görülmesi trafik kazalarında hız faktörünün nelere sebebiyet verebileceğini bir kez daha ortaya koydu.
Kaynak: haberinburada
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