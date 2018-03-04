Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le yolları ayırma kararı alan Atiker Konyaspor'da teknik direktör adayları belirlenmeye başlıyor. Galatasaray deplasmanında yeni teknik direktörüyle boy göstermeyi hedefleyen yeşil-beyazlıların en geç salı günü yeni hocayı açıklaması bekleniyor.

MASADA YILMAZ VURAL'IN İSMİ VAR

Akşam gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Mehmet Özdilek'le yolların ayrılmasının kararı verilirken, teknik direktörlük görevi için de Yılmaz Vural ismi masaya yatırıldı. Yeni teknik direktör konusunda kararı hemen vermek istemeyen yönetim, bu hafta tekrar bir araya gelecek ve adaylar üzerinde görüşecek.

Kaynak: haberinburada