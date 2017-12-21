HOCA GİTTİ, OPERASYON BİTTİ: ARTIK TRANSFERİ İMKANSIZ
İspanyol basını, Arda Turan'ın bu yıl Galatasaray'a transfer olmasının imkansız olduğunu iddia etti, "Arda'yı en çok isteyen Tudor, takımdan kovuldu." yazdı.
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferini en çok isteyen isim olan Igor Tudor'un sarı kırmızılı takımdaki görevine son verilmesinden dolayı milli oyuncunun Galatasaray'a gidemeyeceğini yazdı.
Yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi:
"Yaz transfer döneminden bu yana Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer edilmesini isteyen Igor Tudor'un, Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında görevine son verildi. Bu ayrılık sonrasında Arda'nın da Galatasaray'a devre arasında transfer olması zora girdi."
Kaynak: haberinburada
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