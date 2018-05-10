Profesör, tez sunumu yapmak için kürsüye çıkan üniversite öğrencisine şort boyunun çok kısa olduğunu söyleyince, genç kız durumu protesto etmek için soyunarak sunumuna çıplak devam etti.



İngiltere'de bulunan Cornell Üniversitesi'nde tez sunumu yapan Letitia Chai isimli kız öğrenci, oturuma katılan bir hocasından aldığı eleştiriler üzerine bir anda soyundu ve sunumunu yarı çıplak halde tamamladı.



BİR ANDA SOYUNMAYA BAŞLADI



Tez sunumuna katılan katın profesörün, şortunun boyu ile ilgili yaptığı ikaz genç kızı öfkelendirdi. "Şorun çok kısa" eleştirisine sinirlenen Chai bir anda soyunmaya başlayınca profesör ne yapacağını şaşırdı.



ARKADAŞLARI DESTEKLEDİ



Arkadaşları Chai'nin bu tavrını desteklediklerini söylerken, o anlar sunumu izleyen arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



"KİMSE İÇİN KENDİMİ DEĞİŞTİRMEM"



Hocasının kendisine erkeklerin bakışını üzerine çektiği ve bu kıyafetiyle bedeninin sunumunun önüne geçtiği eleştirisini yaptığını söyleyen genç kız, "Onun ya da bir başkasının kendisini rahat hissetmesi için kendimi değiştiremem" diyerek olaya tepkisini gösterdi.



"ANNEN GÖRSE NE DER?"



Chai ayrıca profesörün, "Annen bu kıyafetlerin ve yaptıkların hakkında ne düşünecek?" sorusuna da "O bir feminist ve cinsiyet çalışmaları hocası, o yüzden bu durumu normal karşılıyor benim şortumla bir sorun yaşamıyor" cevabını verdi.



























Kaynak: haberinburada



