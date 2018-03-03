HOCASININ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNEN FUTBOLCU, 21 GÜN SONRA ÖLDÜ
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta, teknik direktörün kalp masajıyla hayata döndürülen amatör futbolcu Ramazan Gündür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta amatör futbol maçında kalp krizi geçiren 38 yaşındaki sporcu, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
1. Amatör Küme C Grubu'nda Salihli Gücü ile oynadıkları müsabakanın 60. dakikasında oyundan alındıktan sonra kulübede kalp krizi geçiren Yeşilyurtsporlu futbolcu Ramazan Gündür, Salihli ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ALAŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Evli ve 2 çocuk babası Gündür'ün cenazesi, Alaşehir ilçesinde toprağa verilecek.
Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta Yeşilyurtspor ile Salihli Gücü arasındaki müsabakanın 60. dakikasında oyundan alınan Gündür, yedek kulübesinin bulunduğu alanda fenalaşmış ve kalbi durmuştu.
Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz'in kalp masajıyla hayata döndürülen Gündür, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar