Hukuk fakültesi öğrencisi Alara Karademir'in, okulun Ankara'ya düzenlediği gezide, hocası Hasan Atilla Güngör'ün odasında intihar ettiği iddiasına dair soruşturması sürerken acı haber geldi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Karademir'in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN HOCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Alara Karademir'in hocası ile ilişkisi olduğu iddia edilmiş, öğretim görevlisi Hasan Atilla Güngör görevden uzaklaştırılmıştı.

Alara'nın dayısı Gencer Gündüz, "Kendisini banyoya kilitledi, intihar etti deniliyor. Ben gidip banyoyu gördüm. Küçücük bir yer. Hiçbir çırpınma, boğuşma emaresi yok. 'Kendisini astı' denilen yer, duşakabinin kenarı. Çok sağlam bir malzemeden yapılmamış. Yerden de çok yüksek değil" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Odatv.com

Kaynak: haberinburada