HOLLANDA EKİBİ AJAX, STADININ ADINI JOHAN CRUYFF ARENA OLARAK DEĞİŞTİRİYOR
Hollanda Ekibi Ajax, stadı Amsterdam Arena'ya Hollandalı efsane Johan Cruyff'ün adını verecek.
Futbolun efsane isimlerinden Johan Cruyff'ün adı, futbola başladığı kulübün stadına veriliyor.
Ajax kulübü, yaptığı resmi açıklamada, Amsterdam Arena olan stadyumun adının, 2018 - 2019 sezonundan itibaren Johan Cruyff Arena olarak değiştirileceğini belirtti.
Açıklamada ayrıca Cruyff'ün doğum günü olan 25 Nisan'da kulübün yeni logosunun da tanıtılacağı bilgisine yer verildi.
AJAX'TA 9 SENE FORMA GİYDİ
Hollanda futbolunun unutulmaz ismi Cruyff, 9 senesini verdiği kırmızı beyazlı ekipte onlarca kupa kazanmıştı.
Cruyff, bu sahada üçü Şampiyon Kulüpler Kupası, sekizi Hollanda Ligi şampiyonluğu olmak üzere toplam 18 kupa kaldırmıştı.
1985 - 1988 yılları arasında efsanesi olduğu kulübün teknik direktörlüğünü de yapan Cruyff, 2016 yılının mart ayında uzun süre savaştığı kansere yenik düşmüş ve 68 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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