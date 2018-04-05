Futbolun efsane isimlerinden Johan Cruyff'ün adı, futbola başladığı kulübün stadına veriliyor.

Ajax kulübü, yaptığı resmi açıklamada, Amsterdam Arena olan stadyumun adının, 2018 - 2019 sezonundan itibaren Johan Cruyff Arena olarak değiştirileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Cruyff'ün doğum günü olan 25 Nisan'da kulübün yeni logosunun da tanıtılacağı bilgisine yer verildi.

AJAX'TA 9 SENE FORMA GİYDİ

Hollanda futbolunun unutulmaz ismi Cruyff, 9 senesini verdiği kırmızı beyazlı ekipte onlarca kupa kazanmıştı.

Cruyff, bu sahada üçü Şampiyon Kulüpler Kupası, sekizi Hollanda Ligi şampiyonluğu olmak üzere toplam 18 kupa kaldırmıştı.

1985 - 1988 yılları arasında efsanesi olduğu kulübün teknik direktörlüğünü de yapan Cruyff, 2016 yılının mart ayında uzun süre savaştığı kansere yenik düşmüş ve 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: haberinburada