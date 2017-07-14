Son Dakika! Türkiye, Fransa Ve İtalya Hava Savunma Sistemi İçin Anlaştı
Korucu Minibüsüne Hainler Roketatarla Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Son Dakika! Yeni Khk İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi
Fetö'cü Hakan Ve Arif'in Madalyaları Geri Alındı
Beşiktaş, Kanat Transferi İçin Sport Recife'den Osvaldo'yu Takip Ediyor
Türkiye Alman Vekillere Ziyaret İzin Vermedi!
Küçük Kızı Kaçıramadan Yakalandı, Tekme Tokat Daldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri İçin Yapılan Duygusal Videoyu Paylaştı
Hollanda, Futbol Hayatı Biten 20 Yaşındaki Abdelhak Nouri İçin Ağlıyor
Genelkurmay Başkanı Akar: Tsk'ya Sızan Son Fetö'cü De Temizlenene Kadar Mücadeleye Devam
Manchester City'ye Giden Kyle Walker, En Pahalı Savunmacı Olarak Tarihe Geçti
Ösym: 7 Bin 84 Üniversite Adayının Yerleştirme Puanları Yeniden Hesaplandı
Ak Partili Yönetici Orhan Mercan'ın Katili Terörist Yakalandı
Annesi, Kınalı Kuzusunu Ağlayarak Roma'ya Yolladı
Erdoğan'a Suikast Düzenlemek İsteyen Fetö'cüler Toplu Halde Hasta Oldu
Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
Küresel Isınma Durdurulmazsa Pek Çok Başkent Sular Altında Kalacak
Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
Sevan Nişanyan Cezaevinden Firar Ederek Yurt Dışına Kaçtı

Hollanda, Futbol Hayatı Biten 20 Yaşındaki Abdelhak Nouri İçin Ağlıyor

HOLLANDA, FUTBOL HAYATI BİTEN 20 YAŞINDAKİ ABDELHAK NOURİ İÇİN AĞLIYOR

Hollanda'da, Ajax'ın oksijensiz kalarak beyin fonksiyonlarının önemli bir bölümünü yitiren 20 yaşındaki oyuncusu Abdelhak Nouri için gözyaşları sel oldu.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Hollanda, Futbol Hayatı Biten 20 Yaşındaki Abdelhak Nouri İçin Ağlıyor(6/10)2

Ajax'ın oksijensiz kalarak beyin fonksiyonlarının önemli bir bölümünü yitiren 20 yaşındaki oyuncusu Abdelhak Nouri için yaşadığı semt, Amsterdam'ın en kuzeyi Geuzenveld'de gözyaşları ve hüzün hakim.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Nouri'nin ailesinin evine ziyaretçi üstüne ziyaretçi gelirken evin duvarına onlarca çiçek bırakıldı. Mahallenin çocukları evin önünde toplanıp kendilerinden istenen yardım için hazır bekliyor. Beklerken de gözyaşları sel oluyor. Avusturya'dan gelen kötü haber Geuzenveld'in üstüne kara bulutların çökmesine neden olmuş.

"GEÇEN HAFTA ÇOK İYİYDİ"

Mahallenin çocuklarından 12 yaşlarındaki Rashid ve Marouane anlatıyor Nouri'yi. Ondan için takma adı Appie'yi kullanıyorlar. "Geçen yıl, Ajax'ta o kadar meşgulken bile gelip bize bazı şeyler öğretmişti. Bize ailemizi ve koçumuzu dinlememiz gerektiğini söylemişti.' Bir başka çocuk şöyle anlatıyor Nouri'yi: 'İnanılır gibi değil. Geçen hafta gördüm onu, çok iyi görünüyordu, çok mutluydu."

O sırada Ajax direktörü eski kaleci Edwin van der Saar çıkıyor, Nouri'nin evinden. Evdeki bazı adamlar ona teşekkür ediyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Gazeteciler bir demeç alma peşinde. Van der Saar 'Şimdi olmaz'diyor…

YILDIZ OYUNCULARDAN DESTEK GELDİ

Bu arada sosyal medyada aralarında Robin Van Persie ve Wesley Sneijder'ın da olduğu çok sayıda isimden mesaj yağıyor. Ajax kulübü, Nuri'nin kalıcı ve ciddi beyin hasarı gördüğünü ve iyileşme olasılığı bulunmadığını açıkladı.

Aynı zamanda Hollanda Genç Milli takımında da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, geçen Cumartesi günü Avusturya'da Almanya'nın Werder Bremen takımı ile oynanan hazırlık maçında forma giymişti.

Abdelhak Nouri, maç sırasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle aniden yere yığılmıştı. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hayata döndürülen genç oyuncu, helikopterle Inssbruck'taki bir hastaneye kaldırılmıştı.

(CNN Türk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hollanda  Futbol  Hayatı  Biten  20  Yaşındaki  Abdelhak  Nouri  İçin  Ağlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER