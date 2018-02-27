Hollanda'nın kuzeyindeki Emmeloord kentinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, başörtüsünü çıkarmak istemediği gerekçesiyle iki kişinin saldırısına uğradı.

Hollanda'da 18 yaşında olduğu açıklanan iki kişi, bisikletiyle evine giden 14 yaşındaki bir kız çocuğunun yolunu kesti. Başörtüsünü çıkarmak istedikleri kız çocuğu direnince, ikili kıza saldırdı.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Hafif bir beyin sarsıntısı geçiren ve vücudunda morluklar olan kız çocuğu tedavi altına alındı. Polis, 18 yaşlarında olduğu belirtilen iki saldırganı arıyor.

"HAYIR" CEVABI ALINCA BİSİKLETTEN İTTİLER

Flevoland eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, geçen Çarşamba günü iki kişi, bisikletiyle okuldan dönen 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunun yolunu kesti.

Kız çocuğundan başörtüsünü çıkarmasını istediler. 18 yaşlarında olduğu belirtilen iki saldırgan, kız çocuğunun "hayır" diyerek yolunda devam etmesi üzerine, koşarak bisikletten ittiler.

YERDE TEKMELEDİLER

Saldırganlar yere düşen kız çocuğunun kafasına ve beline bir süre tekme attı. Saldırganların ayrılmasından sonra evine giden kız çocuğu, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Ardından hastaneye giden 14 yaşındaki kız çocuğunun hafif çaplı beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar oluştuğu belirtildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis, yakalanması için çalışma başlattı.

Federal polis teşkilatı da, internet sitesi üzerinden görgü tanıklarının bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Kaynak: haberinburada