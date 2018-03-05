Hollanda'da Go Ahead Eagles ile De Graafschap maçının ardından sahaya dalan holiganlar, futbolculara saldırdı. Futbolcuların ve güvenlik görevlilerin de karşılık vermesi ile olay büyüdü.

Hollanda Eerste Divisie olarak adlandırılan ikinci ligde oynanan Go Ahead Eagles-De Graafschap maçında holiganlar adeta sahayı bastı.

HOLİGANLAR YENİLGİYİ HAZMEDEMEDİ

Go Ahead Eagles'ın sahasında 4-0 kaybettiği maçın ardından yenilgiyi hazmedemeyen holiganlar, güvenlik görevlilerini geçerek De Graafschap futbolcularının üzerine yürüdü. Önce güvenlik görevlilerine tekme ve yumruklarla saldıran holiganlar, konuk takım futbolcularına yöneldi. De Graafschap futbolcuları da taraftarlara benzer bir şekilde karşılık verince, kavga bir anda büyüdü. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan arkadaşlarını kurtarmak için sahaya dalan diğer holigan grup, güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede durduruldu. Holiganların, Go Ahead Eagles tribünlerinden destek alması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: haberinburada