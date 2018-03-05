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Hollanda'da holiganlar futbolculara saldırdı! Saha karıştı

HOLLANDA'DA HOLİGANLAR FUTBOLCULARA SALDIRDI! SAHA KARIŞTI

Hollanda'da Go Ahead Eagles ile De Graafschap maçının ardından sahaya dalan holiganlar, futbolculara saldırdı. Futbolcuların ve güvenlik görevlilerin de karşılık vermesi ile olay büyüdü.

Tarih : 05 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Hollanda'da Holiganlar Futbolculara Saldırdı! Saha Karıştı(8/10)4

Hollanda Eerste Divisie olarak adlandırılan ikinci ligde oynanan Go Ahead Eagles-De Graafschap maçında holiganlar adeta sahayı bastı.

HOLİGANLAR YENİLGİYİ HAZMEDEMEDİ

Go Ahead Eagles'ın sahasında 4-0 kaybettiği maçın ardından yenilgiyi hazmedemeyen holiganlar, güvenlik görevlilerini geçerek De Graafschap futbolcularının üzerine yürüdü. Önce güvenlik görevlilerine tekme ve yumruklarla saldıran holiganlar, konuk takım futbolcularına yöneldi. De Graafschap futbolcuları da taraftarlara benzer bir şekilde karşılık verince, kavga bir anda büyüdü. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan arkadaşlarını kurtarmak için sahaya dalan diğer holigan grup, güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede durduruldu. Holiganların, Go Ahead Eagles tribünlerinden destek alması da dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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