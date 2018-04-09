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Hollanda'dan Garip Uyarı: Türkiye'ye Giderken Telefon ve Bilgisayarlarınızın İçini Boşaltın

HOLLANDA'DAN GARİP UYARI: TÜRKİYE'YE GİDERKEN TELEFON VE BİLGİSAYARLARINIZIN İÇİNİ BOŞALTIN

Hollanda Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecek vatandaşlarına, sadece içi boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri uyarısında bulundu.

Tarih : 09 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Hollanda'dan Garip Uyarı: Türkiye'ye Giderken Telefon Ve Bilgisayarlarınızın İçini Boşaltın(5/10)1

Türkiye, Rusya, Çin ve İran'da akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların içindeki bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından okunduğunu ve kopyalandığını öne süren bakanlık, telefon ve bilgisayarlarda kesinlikle hassas bilgi ve belge bulundurulmamasını istedi.

165 ŞİRKET İLE BÜROKRATLARA UYARI MEKTUBU

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin'e gidecek 165 şirket ile bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi.

Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı.

YETKİLİ: ACI AMA GERÇEK

Hollanda, Çin'in yanı sıra Rusya'yı da siber güvenlik konusunda riskli ülke ilan etmişti.

Hollanda hükümetinden bir kaynağa göre, bu önlemler sadece Çin'le sınırlı değil. Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, "Acı ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak" dedi.

BOŞ TELEFON VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR GÖTÜRÜN UYARISI

Hollanda hükümetine göre, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'da akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar uzaktan izleniyor hatta içindeki bilgiler kopyalanabiliyor.

Bu nedenle bu konuda ülkelere seyahat edecek iş adamı ve bürokratlara, önemli bilgi içermeyen ve mümkünse boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri öneriliyor.

BÜROKRATLARA GÜVENLİK DUVARI YÜKSELTİLMİŞ TELEFON VERECEK

Hollanda, bürokratlara seyahat öncesi güvenlik duvarı yükseltilmiş yeni telefon verecek.

Başbakan Rutte ile Çin'e gidecek bürokratlar ise, önemli bilgiler içeren metinlerin bilgisayar çıktısını alarak, bu kağıtları yanlarından hiç ayırmadıkları şifreli çantalarda taşıyacak.

BAKANLIĞIN HAZIRLADIĞI UYARI LİSTESİNDEKİ ÖNERİLER

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Türkiye için de geçerli olduğu belirtilen uyarı listesindeki öneriler şöyle:

Başbakan Rutte başkanlığındaki Hollanda hükümetinin önceliklerinden birini, siber suçlarla mücadele ve siber güvenlik konuları oluşturuyor.

Koalisyon protokolünde, kabinenin siber alanda kötü niyetli devlet ve devlet dışı aktörlere karşı savunma ve caydırıcılık konusunda yatırım ve işbirliği yapacağı vurgulanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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