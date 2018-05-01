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Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi

HOLLANDA'DAN SKANDAL KARAR! İSLAMI HEDEF ALAN PROPAGANDA FİLMİNE SAVCILIKTAN ONAY VERİLDİ

Hollanda'da savcılık aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin hazırladığı "İslam'ı terörle ve şiddetle eşdeğer" gösteren propaganda filminin suç unsuru içermediğine karar verdi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi(8/10)4

Hollanda'da savcılık, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) tarafından hazırlanan ve "İslam dinini terörizm ve şiddetle eşdeğer olduğunu" savunan propaganda filminin suç unsuru içermediğine karar verdi.

"İSLAM DİNİNİ HEDEF ALIYOR, CEZAİ YAPTIRIMI YOK"

Savcılığa göre film Müslümanları değil, sadece İslam dinini hedef alıyor. Bu nedenle cezai yaptırım gerekmiyor. Geert Wilders liderliğindeki PVV'nin 21 Mart'taki yerel seçimler öncesi hazırladığı film, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve ülkede yaşayan Müslümanların tepkisine neden olmuştu.

NEFRET SÖYLEMİ İÇEREN FİLM HAKKINDA 17 SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Devlet televizyonu ve internet sitelerinde yayınlanan 2,5 dakikalık filmde, kırmızı harflerle İslam yazısı yer alıyor. Ardından ekranda, İslam yazısının altında "terör, şiddet, Yahudi nefreti, homofobi, kadın düşmanı, kölelik, namus cinayeti, totaliter şeriat, " ifadelerine yer veriliyor. Film üzerinden kan damlayan, "İslam ölümcüldür" ifadesiyle sona eriyor. Savcılık, film hakkında yapılan 17 ayrı suç duyurusu ile ilgili incelemesini tamamladı.

"ŞİDDETE TEŞVİK ETMİYOR"

Savcılığa göre, aşırı sağcı partinin hazırladığı film, suç unsuru içermiyor. Bu nedenle film hakkında soruşturmaya gerek olmadığı belirtildi. Savcılığa göre film nefret, ayrımcılık ve şiddete teşvik etmiyor. Ayrıca herhangi bir tahrik de söz konusu değil. Savcılık, filmde yer alan ifadelerin İslam dini hakkında olduğunu, bu ifadelerin dinin takipçisi olan Müslümanları kapsamadığını savundu.

BAŞBAKAN FİLMİ "TATSIZ" OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİ

PVV lideri Geert Wilders, savcılığın kararını üzerine Twitter üzerinden değerlendirdi. Aşırı sağcı lider, "Güzel ve doğru bir karar. İslam hakkındaki gerçekleri yakında, televizyonda siyasi partilerin yayın saatinde göstermeye devam edeceğiz" dedi. Başbakan Mark Rutte, PVV'nin İslam karşıtı propaganda filmini, "tatsız" diye değerlendirmişti. Hollanda'daki Müslüman örgütleri de, filme tepki göstererek suç duyurusunda bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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