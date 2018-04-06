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Hollandalı Dirk Kuyt Futbola Geri Dönüyor
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Hollandalı Dirk Kuyt Futbola Geri Dönüyor

HOLLANDALI DİRK KUYT FUTBOLA GERİ DÖNÜYOR

Önümüzdeki sezon Feyenoord U19 takımını çalıştıracağını açıklayan Dirk Kuyt, sezon sonuna kadar Quick Boys takımında futbolcu olarak sahaya çıkacak.

Tarih : 06 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Hollandalı Dirk Kuyt Futbola Geri Dönüyor(7/10)3

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon ile birlikte Feyenoord U19 takımını çalıştıracağı açıklanan Dirk Kuyt, sürpriz bir şekilde futbolcu olarak da yeşil sahalara dönüyor.

Hollanda basının haberine göre, Hollanda 4. Lig takımlarındna Quick Boys'da antrenör olarak görev alan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, kulübün forvet sıkıntısı yaşamasının ardından sahalara dönme kararı aldı.

SEZON SONUNA KADAR FORVET OYNAYACAK

Sezon sonuna kadar Quick Boys takımında forvet oynayacak 37 yaşındaki Kuyt, takımını 3. Lig'e taşımaya çalışacak.

YENİ SEZONDA İSE TEKNİK DİREKTÖR

Kuyt, sezonun bitmesinin ardından ise Feyenoord U19 takımını çalıştırmaya başlayacak.

2013 - 2016 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Dirk Kuyt, geçen sezon sonunda Feyenoord'da futbol yaşantısını noktalamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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