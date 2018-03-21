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Hollanda'ya Afrin şoku! AB ve NATO taleplerini reddetti

HOLLANDA'YA AFRİN ŞOKU! AB VE NATO TALEPLERİNİ REDDETTİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın kınanması için AB ve NATO'dan gerekli desteği alamadıklarını söyledi.

Tarih : 21 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Hollanda'ya Afrin Şoku! Ab Ve Nato Taleplerini Reddetti(9/10)5

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle kınanması için yaptıkları önerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gerekli desteği alamadığını açıkladı.

İKİ HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Rutte, Salı günü parlamentoda yapılan özel oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet partileri, Afrin harekatı nedeniyle Türkiye'nin kınanması yönündeki önerileri anımsatarak, hükümetin bu konudaki tutumunu sordu.

Bir süre dışişleri bakanlığına vekalet eden Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, muhalefetin Türkiye'nin kınanması yönündeki önerisi konusunda hükümetin iki hafta içinde görüşünü açıklayacağını bildirmişti.

"YETERLİ DESTEK SAĞLANMIYOR"

Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin Suriye'deki harekat nedeniyle kınanması konusunda AB ve NATO üyeleri arasında yeterli desteğin sağlanamadığını söyledi.

Rutte, Hollanda ve AB üyelerinin çoğunun Suriye'deki insani durumdan endişe duyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sürdürdüğü harekat nedeniyle IŞİD'e karşı verilen mücadelenin zarar görmesinden kaygılı olduklarını belirten Hollanda Başbakanı, Ankara'ya "insancıl savaş kurallarına saygı duyulması ve BM tarafından ilan edilen ateşkes kararına uyma" çağrısı yaptı.

"MÜLTECİ ANLAŞMASINA BAĞLI KALINIYOR"

Rutte, 18 Mart 2016'da Türkiye ile AB arasında imzalanan mültecilerin geri kabulü anlaşmasına da değindi.

Yunanistan'ın anlaşma konusundaki tutumunu eleştiren başbakan, Atina yönetiminin mültecilerin geri gönderilmesi ile ilgili ağırkanlı tutumunun sorunlara yol açtığını söyledi.

Rutte, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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