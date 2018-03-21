HOLLANDA'YA AFRİN ŞOKU! AB VE NATO TALEPLERİNİ REDDETTİ
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın kınanması için AB ve NATO'dan gerekli desteği alamadıklarını söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle kınanması için yaptıkları önerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gerekli desteği alamadığını açıkladı.
İKİ HAFTA İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK
Rutte, Salı günü parlamentoda yapılan özel oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet partileri, Afrin harekatı nedeniyle Türkiye'nin kınanması yönündeki önerileri anımsatarak, hükümetin bu konudaki tutumunu sordu.
Bir süre dışişleri bakanlığına vekalet eden Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, muhalefetin Türkiye'nin kınanması yönündeki önerisi konusunda hükümetin iki hafta içinde görüşünü açıklayacağını bildirmişti.
"YETERLİ DESTEK SAĞLANMIYOR"
Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin Suriye'deki harekat nedeniyle kınanması konusunda AB ve NATO üyeleri arasında yeterli desteğin sağlanamadığını söyledi.
Rutte, Hollanda ve AB üyelerinin çoğunun Suriye'deki insani durumdan endişe duyduğunu vurguladı.
Türkiye'nin sürdürdüğü harekat nedeniyle IŞİD'e karşı verilen mücadelenin zarar görmesinden kaygılı olduklarını belirten Hollanda Başbakanı, Ankara'ya "insancıl savaş kurallarına saygı duyulması ve BM tarafından ilan edilen ateşkes kararına uyma" çağrısı yaptı.
"MÜLTECİ ANLAŞMASINA BAĞLI KALINIYOR"
Rutte, 18 Mart 2016'da Türkiye ile AB arasında imzalanan mültecilerin geri kabulü anlaşmasına da değindi.
Yunanistan'ın anlaşma konusundaki tutumunu eleştiren başbakan, Atina yönetiminin mültecilerin geri gönderilmesi ile ilgili ağırkanlı tutumunun sorunlara yol açtığını söyledi.
Rutte, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Atatürk Havalimanında Uzun Kuyruklar Oluştu, Yolcular İsyan Etti
- Hanımağa Lakaplı Dolandırıcı Emlakçıyı, Polis Parmağından Vurmuş
- Beşinci Katta Asılı Kalan Arkadaşını Kurtarmak İsteyen İşçi Düşerek Öldü
- İnşaat İşçisi Gibi Şehre Geldi, Pkk Bombacısı Çıktı
- Akdağ'dan Çocuk İstismarı Nasıl Önlenecek? Sorusuna Yanıt: Acil Eylem Planı Hazırladık
EKONOMİ HABERLERİ
- 2 Nisan'da Ehliyet Ve Pasaport Vermeye Hazırlanan Nüfus Müdürlüklerinde İş Yükü Alarmı
- Bimeks İnternet Sitesini Kiraya Verdi
- Dünya Bankasından Türkiye'ye Hibe! Tam 246 Milyon Lira Verecek
- Trump'tan 3 Türk Devine Gümrük Duvarı
- Çiftlik Bank'tan Sonra İkinci Büyük Vurgun Anadolu Farm: 200 Milyon Tl Para Toplamışlar
SPOR HABERLERİ
- Türk Futbolcu, Tek Cümlesiyle Taraftarın Gözündeki Değerini Sıfırladı
- Beşiktaş, Ünlü Spor Adamı Beiersdorfer'le Anlaşamadı
- Fenerbahçe Doğuş Koçu Obradovic: Maccabi Maçından Sonra 1 Saat Uyudum
- Galatasaray Başkanı Cengiz: Tudor, Kulübe 7,5 Milyon Tl'lik Dava Açtı
- Yıldız Golcüden Galatasaray İtirafı Geldi
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail Ordusu, 2007'de Suriye'de Hava Saldırısı Düzenlediğini Doğruladı
- Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
- Şişme Kadın Genelevine Tepkiler Büyüyor, Son Kararı Belediye Verecek
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
- İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar